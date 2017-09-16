(ÖZEL) Ağaçların tepesinden Avrupa Şampiyonluğuna uzandı

İrem Kokmaz \"İki İsrail\'liyi yenerek altın madalya kazanmak gurur verici\"

\"Dedem Fevzi Korkmaz sayesinde judo sporuna başladım\"

ERCAN ATA/ MARİBOR- DHA

Slovenya\'nın Maribor şehrinde yapılan Avrupa Gençler Judo Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan İrem Korkmaz, \'\'Bir yıl önce gümüş madalya kazanmıştım. Buraya altın madalya için geldim ve hedefime ulaştım. Yarı final ve finalde iki İsrail\'liyi yenerek altın madalya kazanmaktan son derece mutluyum, \'\'dedi

Dedesi Fevzi Korkmaz sayesinde spora başladığını belirten İrem, Doğan Haber Ajansına (DHA) spor hayatını ve hedeflerini anlattı:

DEDEM SAYESİNDE JUDO\'YA BAŞLADIM

\'\'Benim küçüklüğüm çok hareketli geçti. Erkek gibiydim ve kimseden korkum yoktu. Ağaçların tepesinden inmeyen bir çocuktum. Amcamın çocukları spora başlayınca bende gitmek istedim fakat, annem ve babam spora başlamamı istemediler. Bende Dedeme gittim ağladım. Dedem bana çok düşkündü ve benim üzülmememi istemediğini biliyordum. Dedem sabah malzemelerini al gel dedi ve babaannemle spor salonuna gittik. Judo ile dedemin sayesinde 12 yaşında tanıştık. 8 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum ve bugün buralardayım, \'\'diye konuştu

MİLLİ MARŞIMIZI DİNLETMEK ÇOK BÜYÜK BİR KEYİF

Bu şampiyonlukla hedeflerime ulaştım ve istersem bu sporu bugün bırakırım ama 2020 hayalim var diyen Korkmaz: \'\'Çok zor bir spor yapıyoruz. Besyo öğrencisiyim ve bu şampiyonluktan sponra istersem sporu bırakabilirim ama ben bu kadar zorlukları çektim. Şimdi bırakmak olmaz diyerek 2020 hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah ulaşacağım diye düşünüyorum. 2018 yılında olimpiyatlar için puan maçları başlayacak ve hedefime ulaşacağıma inanıyorum. Judo bir futbol gibi görselde ve yazılıda pek yer almıyor. İnşallah gereken ilgi gelecek için amatör bıranşlara verilir. Tüm arkadaşlarımla çok özverili bir spor yapıyoruz. Umarım gereken duyarlılık gösterilir. Bayrağımızı kürsüde gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum. Milli marşımızı dinletmek ise çok büyük bir keyif benim için.\'\' ifadelerini kullandı.



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