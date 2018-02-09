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Spor

(özel) ABD'li kadın futbolcu Tobin Heath: "Türkiye'nin futbol üzerinde çok iyi bir etkisi var"

"Kadın futbolcu olmak harika" "Futbolcu olarak birçok bariyeri aşmanız gerekiyor" SERHAN TÜRK / LONDRA,(DHA) -  ABD'li kadın futbolcu Tobin Heath, "Özellikle kadın bir futbolcu olarak aşmanız gereken çok fazla engel, duvar olabiliyor

09 Şubat 2018 14:10

\"Kadın futbolcu olmak harika\"

\"Futbolcu olarak birçok bariyeri aşmanız gerekiyor\"

SERHAN TÜRK / LONDRA,(DHA) - 

ABD\'li kadın futbolcu Tobin Heath, \"Özellikle kadın bir futbolcu olarak aşmanız gereken çok fazla engel, duvar olabiliyor. Bundan korkmamanız gerek. Bu yüzden cesur olmalarını ve insanlar ne derse desin oynamaya devam etmelerini tavsiye ediyorum\" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kadın Milli Futbol Takımı ve Portland Thorns\'un orta saha oyuncusu Tobin Heath, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kadın bir futbolcu olmanın harika olduğunu dile getiren Heath, \"Her türlü hayale sahip olabiliriz. Örneğin dünya şampiyonu olmak istiyorsanız olabilirsiniz.. Bence futbol da bir kadın için çok güzel. Ve henüz yeni yeni büyüyor, rekabetçi oluyor. Önceden \"aa bu oyuncu çok iyi\" dediğim yalnızca birkaç kişi vardı. Ama şimdi bir sürü çok özel kadın futbolcu var. Özellikle de bir \'dünya futbolcusu\' olmanın getirdiği farklı özelliklere sahipler ve bunu görmek gerçekten çok havalı\" ifadelerini kullandı.
\"TÜRKİYE\'NİN FUTBOL ÜZERİNDE ÇOK İYİ BİR ETKİSİ VAR\"
Takip ettiği bir çok futbolcuda Türk etkisi olduğunu söyleyen Tobin Heath, \"Mesela Mesut. Öyle değil mi? Duyduğum kadarıyla Türkiye\'nin futbol üzerinde çok iyi bir etkisi var. Ayrıca her zaman Türkiye\'ye gitmek istemişimdir çünkü ne kadar güzel bir ülke olduğunu duydum\" diye konuştu. 
\"FUTBOLCU OLARAK BİRÇOK BARİYERİ AŞMANIZ GEREKİYOR\"
Çok fazla şey yapma fırsatı olduğu için kendini şanslı hissettiğini ifade eden Tobin Heath, \"Bir kez daha dünya kupasında yer almak harika olurdu. Ayrıca oyuncu olarak kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum çünkü en güzel şeyler henüz yaşanmadı. Bunu yaşayıp görmek harika olacak. Özellikle kadın bir futbolcu olarak aşmanız gereken çok fazla engel, duvar olabiliyor. Bundan korkmamanız gerek. Bu yüzden cesur olmalarını ve insanlar ne derse desin oynamaya devam etmelerini tavsiye ediyorum. Biliyorum ki insanlar yargılayacı olabiliyor ancak ne yazık ki futbolcu olarak birçok bariyeri aşmanız gerekiyor. Ama çok güzel bir oyun ve herkes için güzel olmalı\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Tobin Heath\'in açıklamaları

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