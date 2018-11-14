(ÖZEL) A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nda hedef namağlup liderlik

Tuğçe Canıtez: \"İki önemli maç\"

Olcay Çakır Turgut: \"Belarus maçını grup liderliği için oynayacağız\"

Melis Gülcan: \"Yolumuza devam etmek istiyoruz\"

Asena Yalçın: \"Gruptan namağlup çıkmak istiyoruz\"

Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA) -

EuroBasket 2019 elemeleri kapsamında Polonya ve Belarus ile oynayacağı maçlara hazırlanan A Milli Kadın Takımı\'nın sporcuları Tuğçe Canıtez, Olcay Çakır Turgut, Melis Gülcan ve Asena Yalçın iki önemli mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) önemli açıklamalarda bulundu

Milli takımın tecrübeli isimlerinden Tuğçe Canıtez, kamp hakkında, \"Daha yeni başladık. Ama oyuncular birbirini tanıyor. Alıştığımız bir sistem var. Güzel bir başlangıç oldu bizim için. Güzel de devam edecek\" diye konuştu.

CANITEZ: \"İKİ ÖNEMLİ MAÇ\"

Canıztez, Polonya ve Belarus maçlarının zorlu geçeceğini vurgulayarak, \"Polonya ile oynayacağımız maç deplasmanda. İlk maçımızda burada zorlanmıştık. Bize karşı çok iyi savunma yaptılar ve daha sonra çözüm bulmuştuk. Şu an onlara hazırlanıyoruz, çalışmalara başladık. Ama bizi zorlu bir maçın beklediğini biliyoruz. Önümüzdeki iki maçta bizim için çok önemli. Belarus\'ta güçlü rakiplerden bir tanesi. Hedefimiz iki maçı da kazanarak gruptan birinci olarak çıkmak. Elimizden geleni yapacağız\" ifadelerini kullandı.

TURGUT: \"BELARUS MAÇINI GRUP LİDERLİĞİ İÇİN OYNAYACAĞIZ\"

Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maça hazırlandıklarını belirten Olcay Çakır Turgut, \"Ligler devam ediyor, yorgunlukları ve sakatlıkları var ama milli takım için buradayız. Pazartesi günü ilk çalışmamızı yaptık. Cumartesi günü deplasmanda maçımız var ve ona hazırlanıyoruz. İyi bir başlangıç yaptık. Savunmamızla öne çıkan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Savunmamızı daha da sertleştireceğiz, onun için çalışıyoruz. Sayı atmak ise takım işi hep beraber atıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz\" dedi.

Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada iki zorlu karşılaşmaya çıkacaklarına vurgu yapan tecrübeli basketbolcu, \"Polonya ile oynanan ilk maçı 20 sayı farkla kazandık ama bizim zorlu bir maç oldu. Ev sahibi olmamıza rağmen maçta geri düştüğümüz anlar oldu. Şimdi deplasmanda oynayacağız ve bizim için çok zorlu geçeceğine eminim. Çok iyi hazırlanmalıyız çünkü çok zorlu olacak. Önceliğimiz Polonya maçı ve Belarus maçını grup liderliği için oynayacağımızı düşünüyorum. Belarus\'u evimizde ağırlıyoruz. İlk maçımızı deplasmanda kazanmıştık. Kayseri\'de oynayacağız ve Kayseri\'den destek bekliyoruz bizim için çok önemli bir maç\" şeklinde konuştu.

GÜLCAN: \"YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ\"

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Melis Gülcan, \"En iyi şekilde çalışıp en iyi sonuçları almak için toplandık. Kampın iyi geçtiğini düşünüyorum. Daha bir gün oldu ama iyi bir hazırlık dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. İki rakibimiz de birbirinden çok farklı ve her takım kendisine göre iyi. Takımları yaptıklarına göre antrenmanlarda kendimizi en iyi şekilde hazırlayarak maça çıkıp iyi bir sonuç almak istiyoruz\" açıklamasında bulundu.

Takım olarak performanslarının yaptıkları çalışmalara bağlı olduğuna vurgu yapan Gülcan, \"Bunun yaptığımız antrenmanlara ve takım olarak sahada gösterdiğimiz performansa bağlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu iki maçta da bunu göstererek, yolumuza devam etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

YALÇIN: \"GRUPTAN NAMAĞLUP ÇIKMAK İSTİYORUZ\"

Gruptan namağlup çıkmak istediklerini belirten Asena Yalçın, \"Çok sıkı bir şekilde Polonya ve Belarus maçlarına hazırlanıyoruz. Grupta namağlubuz ve Avrupa Şampiyonası\'na da namağlup gitmek istiyoruz. İki rakibimizle daha önceden de karşılaştık. Kadroda yoktum ancak ben maçları yakından takip ettim. İki rakip de çok iyi. Ciddi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Polonya ile deplasmanda Belarus ile Kayseri\'de karşılaşacağız. İki maçı da kazanarak gruptan namağlup çıkmak istiyoruz. Savunmamız çok iyi ve iyi bir takımız. O yüzden rakiplere az sayı şansı veriyoruz. Bu güzel bir şey\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tuğçe Canıtez\'in açıklamaları

-Olcay Çakır Turgut\'un açıklamaları

-Melis Gülcan\'ın açıklamaları

-Asena Yalçın\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)