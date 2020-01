(özel) A Milli Kadın Basketbol Takımı 2 kritik maçın arifesinde

Milliler yarın Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karışlaşacak

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası\'na katılma hakkını elde etmeyi hedefleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı 2 kritik maça çıkıyor.

11 Kasım Cumartesi (yarın) günü deplasmanda Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü de Ankara Spor Salonu\'nda Polonya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, iki mücadeleden de galip gelmek hedefinde.

AYŞE CORA: \"TÜRK HALKINA GENÇ KADRONUN NELER BAŞARABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ\"

Eski kadrolara göre daha genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Fenerbahçe\'nin milli oyuncusu Ayşe Cora, \"Sezon içindeki bir arada buradayız ve bütün Türk oyuncular kendi kulüplerinde ciddi süreler alıyor. Benca burada bulunan Türk oyuncular kendi kulüplerinde çok başarılı bir sezon geçiriyor. Herkes tuttuğu bu formu milli maçlarda da gösterecektir. Yapacağımız iki karşılaşmadan da galip ayrılmak istiyoruz. Daha genç bir kadroyuz ve Türk halkına genç kadronun neler başarabileceğini göstermek istiyoruz\" dedi.

Polonya ile 15 Kasım Çarşamba günü Ankara Spor Salonu\'nda karşılaşacak olmaları ile ilgili konuşan Ayşe Cora, \"Ankara seyircisi bizi hiç bir zaman yalnız bırakmadı bu güne kadar. Önümüzdeki maçta da gelip destekleyeceklerine inanıyorum. Herkese kendimizi göstermek istiyoruz. Türk halkına yakışır bir basketbol aynamak istiyoruz. Bunu da başarabilecek yenetek ve kadroya sahibiz\" diye konuştu.

IŞIL ALBEN: \"AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILIP ORADAN DA TOKYO\'YA GİTMEYİ HEDEFLİYORUZ\"

Çok önemli iki maça çıkacaklarını ifade eden Galatasaraylı yıldız basketbolcu Işıl Alben, \"2019\'da yapılacak Avrupa şampiyonasına katılmak için ön eleme maçları oynayacağız. 2020\'de de Tokyo Olimpiyatları var, öncelikle Avrupa şampiyonasına katılıp oradan da Tokyo\'ya gitmeyi hedefliyoruz. O yüzden önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz.

\"HEDEFİMİZ 2\'DE 2 İLE GRUPTAN ÇIKMA YOLUNDA ADIM ATMAK\"

Estonya ve Polonya\'yı değerlendiren Işıl Alben, \"Deplasmanda oynayacağımız maçların hepsi çok zor olacaktır çünkü her ülke kendi evinde iyi oynuyor. O yüzden ilk olarak Estonya maçında bizim ful konsantre oynayıp herhangi bir kazaya izin vermememiz gerekiyor. ikinci maçta da Ankara\'da Polonya ile oynayacağız. Ankara\'da her zaman güzel bir atmosferde ili basketbol oynuyoruz. Bunu devam ettirirsek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hep en yakın hedefe bakmak gerekiyor şu anda da hedefimiz 2\'de 2 ile gruptan çıkma yolunda adım atmak\" diye konuştu.

ESRA URAL: \"ÜÇÜNCÜ KEZ ÜST ÜSTE OLİMPİYATLARA GİTMEK İSTİYORUZ\"

Fenerbahçeli basketbolcu Esra Ural, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, \"Hem 2019 Avrupa Şampiyonası\'na katılmak hem de olimpiyata giden yol buradan geçiyor. İlk önce 2019 Avrupa Şampiyonası\'na katılıp olimpiyat için derece alıp üçüncü kez üst üste olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Herhangi bir spor için olimpiyatlara katılmak çok önemli. Bizim de hedefimiz bu ve bu amaçla kampımızın ilk ayağı başladı. 2 maç oynayacağız en iyi şekilde çalışıp en iyi performansı gösterip yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz\" dedi.

İlk maçı deplasmanda Estonya ile oynayacaklarını kaydeden Esra Ural, \"Basketbolda hiçbir zaman rakibi küçümseme gibi bir durum yok top yuvarlak ne zaman ne olacağı belli olmuyor bu yüzden en ciddi şekilde hazırlanıp kendi performansımızı sahaya yansıtıp maçları kazanacağız\" diye konuştu.

TİLBE ŞENYÜREK: \"2\'DE 2 YAPMAK İSTİYORUZ\"

Botaş\'ın milli oyuncusu Tilbe Şenyürek ise önemli 2 karşılaşmaya çıkacaklarını ifade ederek, \"Bir milli takım arası oldu hepimiz sezondan geldik farklı takımlar farklı bir atmosfer ama uzun bir zamandır çalışıp birbirimizi tanıdığımız için sıkıntı olmadı dünden itibaren başladık çalışmalarımıza. 2 zorlu karşılaşma önce Estonya\'ya gideceğiz açıkçası çon tanımıyoruz. Tabii antrenörler araştırmış bazı toplantılarda bize tanıtmaşa başladılar ama dediğim gibi çon tanımadığımız için bu da tehlikeli bir faktör olabilir sonuçta bu milli maç her ne kadar tanımasak da dana önce karışılaşmasak da bizim gibi popüler oyuncuları olmasa da yine de çok tehlikeli bir maç ülkelerini temsil ediyorlar. Bir de deplasmanda oynayacağımız için zorlu bir mücadele olabilir ama umarım sonrasında Ankara\'da evimizde oynayacağımız kritik Polonya maçı ile 2\'de 2 yapmak istiyoruz. O doğrultuda da antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz.

\"EV VE TARAFTAR AVANTAJIMIZI KULLANIP LİDERLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM\"

Ankara\'da her zaman seyirci desteğinin çok yüksek seviyede olduğunu kaydeden Tilbe Şenyürek, \"Yine aynı şekilde olacağındın şüphem yok zaten biletler üst seviyede satılıyormuş. Polonya maçı çok zor hem ülkemizde hem önceki yıllardan tanıdığımız Euroleague seviyesinde oyuncuları var. O yüzden Estanyo maçından daha zor geçebilir ama ev ve taraftar avantajımızı kullanıp liderliğimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum.

