(özel) 9 yıl çalışıp Avrupa Şampiyonu oldu

Genç kick boksçu Fatma Zehra Kol: \"Dünya şampiyonu olmak ve bu gururu tekrar yaşatmak istiyorum\"

Makedonya\'da düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası\'nda Avrupa Şampiyonu olan İlkadım Belediyesi sporcusu Fatma Zehra Kol, başarısının gururunu yaşıyor. 8 yaşında başladığı kick boksta büyük başarı elde eden Kol, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Makedonya\'nın Üsküp kentinde 02-09 Eylül 2017 tarihleri arasında, düzenlenen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası\'nda 52 kiloda mücadele eden İlkadım Belediyesi sporcusu Fatma Zehra Kol, Hırvat rakibini yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Şampiyonu olarak büyük mutluluk yaşayan Kol, Samsun\'a döndü. Başarısının gururunu yaşayan Kol, yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olmak olduğunu söyledi. Yeni madalyalar için antrenörü Fatih Karagül ile çalışmalarını sürdüren Fatma Zehra Kol, 8 yıl önce başladığı kick boksta en büyük başarısını elde ettiğini ile getirdi.

Bu yıl lise 4\'üncü sınıfta okuyacak olan Fatma Zehra Kol, \"Ablam ve ağabeyim ben küçükken tekvando ve boks yapıyorlardı. Ben de onlardan görüp heveslendim ve bu spora başladım. Onlar daha sonra sporu bıraktılar ama ben devam ettim. Bir çok madalya kazanıp başarı elde ettim. Şimdi de Avrupa Şampiyonu oldum çok mutluyum. 9 yıldır ne zaman şampiyon olacağım diye bekliyordum. Hep hayalimdi final müsabakasında arkamda bayrağımla hakemin elimi kaldırdığını görmek, hissetmek. Ülkemin bayrağını orada göndere çektirip dalgalandırdım. İstiklal Marşımızı okuttum. Çok gururluyum. 9 yıldır bu anı bekliyordum diyebilirim. Bundan sonra dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bu gururu tekrar yaşatmak istiyorum\" dedi.

Antrenörü Fatih Karagül, sporcusu ile haftanın 7 günü antrenman yapıp sıkı ve zor bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyerek, \"Zehra ile 9 yıldır çalışıyoruz. Çok büyük bir emek verdik. Bir sporcunun yetişmesi kolay olmuyor. Benim antrenör olarak emeğim var ama sporcumuz da çok çalıştı. Şampiyona çok güzel maçlar yapıp altın madalyayı kazandı. Bayrağımızı sırtına alıp ringde koştuğu zaman çok mutlu oldum. Zehra azimle, hırsa çalışan güçlü, başarılı bir sporcu. Geleceği çok parlak. Ondan büyük beklentilerimiz var. Daha büyük başarılar kazanacağına inancım tam\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatma Zehra Kol\'un antrenman yapması

-Madalyası ve kupasından detay

-Röportajlar

HABER-KAMERA:YAPRAK KOÇER/SAMSUN, (DHA)