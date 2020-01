(özel) 5 kez dünya ve Avrupa şampiyonu olan paralimpik sporcu Büşra Gör: "Rakiplerimin canlarını yaktığımda üzülüyorum"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- PARA-TAEKWONDO sporuyla tanışmasının ardından hayatı değişen paralimpik sporcu Büşra Gör, 5 kez dünya ve Avrupa şampiyonluğunun ardından gözünü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'na dikti. Duygusal da bir yöne sahip genç sporcu, \"Bu sporu yaptığım zaman, engelliler kategorisinde dövüşürken rakiplerimin canlarını yaktığımda üzülüyorum\" dedi.

21 yaşındaki Bursalı sporcu Büşra Gör, para-taekwondo sporunda elde ettiği başarılar ile dikkat çekiyor. Doğum esnasında yaşadığı talihsizlik sonrası sağ kolunu dilediği gibi kullanamayan genç sporcu, spor ile tanışmasının ardından engellerin azmederek nasıl aşılabileceğini gözler önünde serdi. Doğan Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan 5 dünya ve 5 de Avrupa şampiyonluğu bulunan Büşra Gör, para-taekwondo sporuyla birlikte hayatının nasıl değiştiğini dile getirdi.

ADINI ŞAMPİYONLUKLARLA ÖZDEŞLEŞTİRDİ

Para-taekwondo sporuna gönül vermesinin ardından 2013 yılında ilk Türkiye Şampiyonası’na katıldığını anlatan Büşra Gör, “K44 49 kilogram kategorisine Türkiye şampiyonu oldum. Ardından milli takıma davet edildim. Burada ise aynı sene içerisinde önce İsviçre’nin Lozan şehrinde ilk dünya şampiyonluğuma ulaştım. Devamında Rusya’da da Avrupa şampiyonluğunu elde ettim. 2015 yılında da son olarak hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğuna uzandım” dedi. Bunun sonucunda para-taekwondo sporunda 5 kez dünya, 5 kez de Avrupa şampiyonluğu bulunan genç sporcu, sakat olarak mücadele ettiği son dünya şampiyonasında ise ikinci oldu.

SPOR TARİHİNE GEÇECEK

Hedefinin artık, 2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan Paralimpik Olimpiyat Oyunları’na gidebilmek olduğunu kaydeden 21 yaşındaki sporcu, “Para-taekwondo daha önce olimpiyat sıklet olarak kabul edilmiyordu, geçtiğimiz yıl paralimpik olimpiyatlarına kabul edildi. Kendi kategorimde, yani K44 49 kilogramda dünya sıralamasında şu anda birinci sıradayım” diye konuştu. Ayrıca olimpiyatlarda mücadele ettiğinde hayalini gerçekleştireceğini belirten Büşra Gör, “Türkiye’yi temsil etmek tabii ki de çok gurur verici bir şey ama onun dışında olimpiyatlara katıldığımda, Türkiye’de ilk engelli para-taekwondo sporunda olimpiyatlara giden bayan sporcu olacağım. İnşallah böylelikle adımı spor tarihine yazdıracağım. Bu beni motive ediyor, daha çok azimlendiriyor” ifadelerini kullandı.

DOĞUMU SIRASINDA KOLU ÇIKTI

4 buçuk kilo doğduğunu ve engelinin doğumu esnasında oluştuğunu söyleyen Büşra Gör, “Doğarken anne karnında ters dönüyorum. Normalde kafadan gelecekken, bacaklardan geliyorum. O sırada ebenin kolumu çekmesiyle birlikte kolum orada çıkıyor. Tabii o dönemler 40 gün bebeklerin kundaklanma olayından ötürü hiç fark edilmiyor. 40 gün o kol, orada kaynıyor. Kolumda sinirlerde hasarlar oluşmaya, kassal işlevsizlikler oluşmaya başladı. 2 yıl tedavi gördüm ama teknolojinin o dönem çok gelişememesinden dolayı da bir şey yapılamadı” şeklinde konuştu.

\"ÖZGÜVEN KAZANDIM\"

O dönemler özgüvensizliğinin de başladığına işaret eden 21 yaşındaki sporcu, “İlkokuldayken, ortaokuldayken beden eğitimi derslerine giremezdim çünkü voleybol oynayamazdım, basketbol oynayamazdım, arkadaşlar yanına almazdı hocalarımız zaten beden eğitimi dersine sokmazlardı. Hep kenara çekilirdim” diyerek para-taekwondo sporuyla nasıl tanıştığını ise şöyle anlattı:

“O zamanda ablam taekwondoya gidiyordu. Bende oradan merak salıyorum, abla haydi yanına geleyim diye. Onuna yanında git-gel, git-gel derken yanında başladım. Bayağı bir kendime özgüvenim geldi. Arkadaş çevrem gelişti, kiminle nasıl iletişim kuracağımı öğrenmeye başladım. Kolumdan dolayı blok alamamadan dolayı taekwondo aslında o sıralar hep bana engeldi. Kafaya, aşağı gelen vuruşları bloke alamıyordum. Para-taekwondo sporunun olduğunu öğrendim, o dönemler hocam katılmamı istiyordu, katıldım ve ilk yılımda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşadım.”

\"CANLARINI YAKTIĞIMDA ÜZÜLÜYORUM\"

Oldukça duygusal bir yöne sahip 21 yaşındaki sporcu, maçlarda bu yönünün de ağır bastığını ifade ederek, “Bazı rakiplerimizin kollarında bazen sadece ufak deri parçası oluyor. Bu sporu yaptığım zaman, engelliler kategorisinde dövüşürken rakiplerimin canlarını yaktığımda üzülüyorum. Keşke daha fazla korumalıklar olsa o şekilde dövüşsek istiyorum ama ne yazık ki bir rekabet söz konusu, herkes kendi ülkesi adına orada bayrağını kaldırıp marşını okutmak adına dövüştüğü için biz de tüm gücümüzle dövüşmek zorundayız” açıklamasını yaptı.

\"YOĞUN BİR İDMAN ÇALIŞMAM VAR\"

Şu an Konya Selçuk Üniversitesi’ndeki Spor Bilimleri Fakültesi’nde antrenörlük bölümünde okuyan ve 3’üncü sınıf öğrencisi olan Büşra Gör, yoğun bir tempoda çalıştığının da altını çizerek “Bireysel koçum olan Çetin Arslan ile birlikte çalışmaya devam ettik. Onun çalışmalarıyla birlikte maddi manevi hatta bu süreçte daha iyi bir şekilde sayı nakavtlarıyla maçı almama sebep oldu. Yoğun bir idman çalışmam var, günlük olarak 2 saat ayırmaya çalışıyorum, okuldan dolayı çok yoğun çalışamıyorum ama olimpiyatlara aday olduysak daha fazla vakit ayırmamız gerekiyor. Beslenmeme dikkat etmeye çalışıyorum. Milli takımda da yoğun idmanlarımız oluyor. Günde bazen 3 idman yapabiliyoruz. Yorucu bir süreç oluyor ama güzel sonuçlar elde ediyoruz” dedi.

\"BAŞARAMAYACAĞINIZ HİÇBİR ŞEY YOKTUR\"

Son olarak engelinin günlük yaşamında kendisini etkilediğini de dile getiren Büşra Gör, birçok insana da seslenerek, “Ev işlerinde birinin yardımı olmadan işlerimi halledemediğim zamanlar oldu. Ailemin sayesinde engelleri yendim fakat içe kapanıklık başladı. Özgüvenimi de bu sporla tanışınca kazandım. Engel değil de başarı benim için çok önemli olmaya başladı. Başarı geldikçe engel diye bir şey kalmadı. Engel diye bir şeyin olmadığını da gördüm. Engel diye bir şey yok aslında ama her türlü kendine güvenilmesi, hiçbir engelin sıkıntı olmayacağını her türlü engelin aşılabileceğini öğrendim bu spor sayesinde. Benim gibi kardeşlerime şunu söylemek istiyorum; uğraşın, başarın, hiçbir zaman kendinizi geri çekmeyin. Başaramayacağınız hiç bir şey yoktur. Ben buralara kadar geldiysem eğer, birçok arkadaşımızın da buralara kadar gelebileceğini, kendi yeteneklerini ortaya koyabileceklerini düşünüyorum” sözlerini söyledi.

Şu an sırtından yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam edilen Büşra Gör, kulübü Yıldırım Belediyesi, bireysel koçu Çetin Arslan, doktorlar Ceren Akyüz ve Bülent Bayraktar’a de teşekkür etti ve sözlerini “Yakın zamanda ilk Türkiye şampiyonasıyla tekrardan dünya ve Avrupa şampiyonluklarına geri döneceğim” diyerek noktaladı.

