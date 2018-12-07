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(ÖZEL) 3 PATENCİNİN OTOBÜSÜN ARKASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU

  Haber: İlkay DİKİCİ-Kamera: İSTANBUL,(DHA) İstanbul Eyüp'te patenli 3 genç İETT otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı

07 Aralık 2018 14:02

 

Haber: İlkay DİKİCİ-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Eyüp\'te patenli 3 genç İETT otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı. Patencilerin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.
Eyüp, sahil yolunda seyir halindeki Hamidiye Mahallesi-Eminönü seferi yapan 44 B numaralı İETT otobüsünün arkasına patenli 3 genç takıldı. Otobüse tutunarak, yolda ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenliler bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:
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-İETT otobüsüne tutunarak giden patenciler

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