(ÖZEL) 3 PATENCİNİN OTOBÜSÜN ARKASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber: İlkay DİKİCİ-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Eyüp\'te patenli 3 genç İETT otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı. Patencilerin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

Eyüp, sahil yolunda seyir halindeki Hamidiye Mahallesi-Eminönü seferi yapan 44 B numaralı İETT otobüsünün arkasına patenli 3 genç takıldı. Otobüse tutunarak, yolda ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenliler bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-İETT otobüsüne tutunarak giden patenciler