(ÖZEL) 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

Kağıthane\'de ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra otomobili bırakıp kaçtı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Kaza, Hamidiye Mahallesi\'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 17 yaşındaki A.D., otomobille sokakta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. A.D.\'nin idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan ehliyetsiz sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden kaçtı.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Gürültüleri duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Araçları zarar görenler kısa süreli şok yaşadı. A.D.\'nin ailesini arayarak durumu anlatması üzerine olay yerine anne ve babası da gelip polislerden bilgi almaya çalıştı.

\"3 GÜN OLDU DAHA ARABAYI ALALI\"

Araç sahibi Mehmet Ali Ay, \"Akşam benim oğlum aracı buraya park etti. Bir tane çocuk arabayla geliyor, buna vuruyor ondan sonra benim arabaya vuruyor, kaçıp gidiyor. 17 yaşında ehliyetsiz. Çocuğun annesi de burada, babası da burada. Arabada çok hasar var, 3 gün oldu daha arabayı alalı\' diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis A.D.\'yi arıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan genel ve yakın detaylar

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Araç sahiplerinden detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Mehmet Ali Ay ile röportaj

-Kaza yapan araçların çekilmesi

-Genel ve yakın detaylar

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