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(ÖZEL) - YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA ZİFT YÜKLÜ TANKER ALEV ALDI

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) Maltepe'de yol çalışması sırasında zift yüklü tankerde yangın çıktı

14 Kasım 2018 16:03

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)
Maltepe\'de yol çalışması sırasında zift yüklü tankerde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Olay saat 09.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yol çalışması yapıldığı sırada 34 DI 2319 plakalı zift yüklü tankerden bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevle gören çevredeki vatandaşlar ve işçiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevre güvenliğini alarak itfaiye ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tankere su ve köpük sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

YANGIN KAMERADA
Zift yüklü tankerde çıkan yangın kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde tankerin ön kısmında alevler çıkıyor. Alevler bir anda büyüyerek  aracın ön tarafını kaplıyor. Çevredeki vatandaşlar ve işçiler yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale ediyor.

Görüntü dökümü:
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Tankerden görüntü
-Tankerden yükselen alevler
-Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler
-Zift yüklü tankerden görüntü
-İtfiayenin köpük ile müdahalesi
-İşçierden görüntü
-Yol çalışmasından görüntü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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