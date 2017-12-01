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(ÖZEL) - YAĞMUR YOK AMA BAĞCILAR'I SEL ALDI

- İSKİ'nin ana boru hattı, tazyikle akan su bir ırmağı andırdı

01 Aralık 2017 19:20

- İSKİ\'nin ana boru hattı, tazyikle akan su bir ırmağı andırdı.

- Yokuş aşağıya akan su asfalt parçalarını da sürükledi, sürücüler zor anlar yaşadı.  

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Abdullah KÖSE İstanbul DHA
Bağcılar\'da İSKİ\'ye ait su borusunun patlamasıyla yol göle döndü.
Yüzyıl Mahallesi 2183. sokakta öğle saatlerinde İSKİ\'nin çalışması sırasında ana boru hattı patladı. Tazyikli su yolları göle çevirdi. Yokuş aşağı asfalt parçalarının sürükleyen tazyikli su sürücülere zor anlar yaşattı. Yoldan akan su adeta bir ırmağı andırdı. Suyun biriktiği dört yol ağzında ise trafik keşmekeşe döndü. İSKİ ekipleri vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine geldi. Ana vana kapatılmasıyla su kesildi. İSKİ ekiplerinin  boruyu onarma çalışmaları devam ediyor. 
Bir çevre sakini, \"2 saat önce burada çalışma vardı. Gittiler. 2 saat sonra patladı\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Sürüklenen asfalt parçaları
-Göle dönen yol
-Borunun patladığı yer
-Yoldaki araçlar
-Oluşan trafik
-İSKİ ekiplerinin gelişi
-Vanayı kapatmaları
-Çalışmalardan görüntü

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