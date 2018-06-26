ÖZEL - Türk bayrağı asılı marketi yakmak istemişler. Saldırı anı güvenlik kamerasında

ANTALYA\'da 24 Haziran gecesi Türk bayrağı asılı marketi taşlayan 30 kişilik grubun, aynı gece işyerini yakma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.



Olay, 24 Haziran gecesi saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek\'e (55) ait Zeybekoğlu adlı markette meydana geldi. Nuri Zeybek iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada, konvoy halinde market önünden geçen yaklaşık 30 kişilik grup, camda asılı Türk bayraklarını görünce durdu. Yerden ve araçlardan aldıkları taşlarla işyerini taşlamaya başlayan saldırganlar, markette büyük maddi hasara yol açtı. Olay sırasında Nuri Zeybek ve yakınları ise market içerisine kaçarak canlarını zor kurtardı. Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

İLK SALDIRIDA YAKMAK İSTEMİŞLER

O geceyi anlatan Nuri Zeybek, bu olaydan 10 dakika kadar önce de aynı grubun saldırısına uğradıklarını söyledi. Grubun ilk saldırıda içeriye benzin bidonu ile maytap attıklarını söyleyen Zeybek, işyerini yakmaya çalıştıklarını kaydetti. Zeybek, saldırı sonrası kapatıp gitmeye hazırlanırken taşlı saldırıya uğradıklarını belirtti. Nuri Zeybek\'in oğlu Fatih Zeybek ise \"Türk bayrağını açmamızdan dolayı taşlı sopalı saldırıya uğradık. İlk saldırıda maytapla birlikte benzin bidonu attılar. Bidon patlasaydı büyük bir facia yaşanabilirdi. Faillerin bulunmasını istiyoruz. Suçlu kimse cezasını çeksin\" diye konuştu.

İşyerinin güvenlik kameraları, yaşananları kaydetti. Görüntülerde, işyerinin önüne araçlarıyla gelen kalabalık gruptakilerin, kısa duraklamanın ardından araçlardan ve yerden aldıkları taşlarla işyerine saldırdıkları görülüyor.

Bir şüpheliyi yakalayan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, diğerlerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Önünde Türk bayrağı asılı işyerinin görüntüsü

- İşyerinin kırılan camlarının görüntüsü

- İşyerinin kırılan tabelasının görüntüsü

- İşyerinin genel görüntüsü

- Güvenlik kameralarının görüntüsü

- Nuri Zeybek röp

- Fatih Zeybek röp

-ARŞİV (Olayın yaşandığı günkü ARŞİV görüntüler)

- OLAY GECESİ YAŞANANLARIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

528 MB - 4.43\'