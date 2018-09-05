(ÖZEL) -  SOKAK ORTASINDA CİNSEL SALDIRIYA 10 YIL İSTENDİ

* Cinsel saldırıya uğrayan kadını çevredekiler kurtardı

Haber: Şengüler YEŞİL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda sokak ortasında D.Ç. (46) isimli kadının bir eliyle ağzını kapatan, diğer eliyle de kadının vücuduna dokunarak

cinsel saldırıda bulduğu iddia edilen C.K. (34) ilk kez hakim karşısına çıktı. 10 yıla kadar hapsi istenen sanık C.K. suçlamaları reddetti. Müşteki D.Ç.\'nin avukatı da olay günü müvekkilinin kendisini kurtarmak için sanığın elini ısırdığını, suçun sabit olduğu belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

\"ARKADAN GELDİ, ELİYLE KADININ AĞZINI KAPATTI\"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hazırladığı iddianameye göre 23 Temmuz 2018\'de meydana gelen olay şöyle oldu: Beyoğlu\'nda bir markette kasiyer olarak çalışan D.Ç., olay günü saat 22.00\'da evine gitmek için işten çıktı. Evine doğru yürüyen D.Ç.\'nin arkasından gelen C.K. kadının bir eliyle ağzını kapattı, diğer eliyle de kadının vücudunun çeşitli yerlerine dokunmaya başladı. Cinsel saldırının ardından D.Ç. yere düştü. C.K. kadının pantolonunu çıkarmaya çalıştığı sırada D.Ç. direnerek bağırdı ve çevreden yardım istedi. Vatandaşların geldiğini gören C.K. aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından soruşturma başlatan savcılık şüpheli C.K. hakkında \"Basit cinsel saldırı\" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık C.K. ve mağdur- müşteki D.Ç. katıldı. Savunmasında suçlamaları reddeden C.K., iddia edildiği gibi Piyalepaşa Caddesi üzerinde müştekinin ağzını kapatmadığını, cinsel saldırıda da bulunmadığını öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

\"MÜVEKKİLİM CİNSEL SALDIRIDAN KURTULMAK İÇİN SANIĞIN ELİNİ ISIRMIŞTIR\"

Müşteki D.Ç.\'nin avukatı da sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, \"Müvekkilim bu olay nedeniyle ayrıca darpa uğramıştır. Protezi vardır, protezi de zarar görmüştür. Suç sabittir. Kanunun ön gördüğü en üst cezadan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Müekkil olaydan kendisini kurtarmak için sanığın elini ısırmıştır. Olay yerinde bulunan inşaat çalışanları müvekkilimi kaldırıp, ilk müdahaleyi yapıyorlar, sanığı da kaçarken görüyorlar. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin. Ayrıca tanıkların,dinlenmesini talep ediyoruz\" dedi. Sanık C.K.\'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



