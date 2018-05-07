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 (ÖZEL) - PATENLE 68 KİLOMETRE HIZ

- Gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı, Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Beyoğlu'ndan Fatih'e kadar 4'ü bir otobüsün arkasına 1'i bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 5 genç, yürekleri ağza getirdi

07 Mayıs 2018 12:45

- Gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı,

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Beyoğlu\'ndan Fatih\'e kadar 4\'ü bir otobüsün arkasına 1\'i bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli 5 genç, yürekleri ağza getirdi. Yaklaşık 3,5 dakika süren tehlikeli yolculukta, hız ibresi 68 kilometreyi gösterdi.
Beyoğlu Tarlabaşı\'nda akşam saat 18.00 sıralarında, patenli gençlerden 4\'ü bir halk otobüsünün arkasına, 1\'i bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Fatih Saraçhane\'ye kadar 3,5 dakika süren tehlikeli yolculuk, motosikletin kask kamerasına yansıdı. Yürekleri ağza getiren yolculukta motosikletin hız ibresinin 68 kilometreyi gösterdiği görüldü. Tehlikeye aldırmayan gençlerin zaman zaman akrobatik hareketler yaptıkları da kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Kask kamerasından otobüse tutunan patenli 4 genç
-Otobüsü tutunurken akrobatik harketler yapmaları
-Motosikletin arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan genç
-Fatih\'e geldiğiende motosikleti bırakması


 

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