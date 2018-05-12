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(ÖZEL) - OTOBÜS KAÇIRAN ÇOCUKLAR YİNE İŞ BAŞINDA

- Çaldıkları minibüs içinde uyurken yakalandılar Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Ümraniye'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı

12 Mayıs 2018 14:03

- Çaldıkları minibüs içinde uyurken yakalandılar

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Ümraniye\'de 2 ay önce park halindeki özel halk otobüsünü kaçıran 4 çocuktan 2\'si, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak bu kez minibüs çaldı. İçerenköy Mahallesi\'nde park halindeyken önceki gün çalınan 34 MJA 31 plakalı minibüsün bulunması için polis çalışma başlattı. Çalışma sonucu minibüs, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde park halinde bulundu. Aracın içinde ise M.Y (13), R.K. (11), E.S. (13) uyurken yakalandı. Çocuklar gözaltına alınarak Ümraniye Çocuk Büro Amirliği\'ne teslim edildi. M.Y. ve E.S.\'nin 2 ay önce Ümraniye\'de park halindeyken otobüsü kaçıran 4 çocuktan 2\'si oldukları belirlendi. M.Y. ve E.S.\'nin bu sefer yanlarına R.K.\'yi de alarak park halindeki minibüsü çaldıkları öğrenildi. Çocukların, minibüs içinde uyuyarak sabahladığı belirtilirken bir ara minibüsten çıkarak yakıt bulmak için etrafta gezmeleri güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin, polis aracına bindirilmesi
-Şüphelilerin, araç içinde uyurken fotoğrafı
-Benzin aramak için minibüsten çıkmalarının güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelilerin, daha önce kaçırdıkları halk otobüsü güvenlik kamera görüntüleri
-Genel ve Detay


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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