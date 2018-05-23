(ÖZEL) - ÖLÜM YOLUNDA ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU... 

- ÇOCUKLARININ ELLERİNİ DAHİ BIRAKAMIYORLAR

* Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi, döküm sahasına giden hafriyat kamyonlarının en fazla kullandığı caddelerden biri.

* Onlarca kazanın meydana geldiği caddede bir hafta önce de hafriyat kamyonu bir kişiyi ezdi. Caddeyi kullananlar hafriyat kamyonlarının saçtığı tehlike nedeniyle tepkili.

* Çocuklar her gün onlarca hafriyat kamyonunun geçtiği caddede tehlike yaşıyor. Aileler, yol boyunca çocuklarının ellerini bırakmıyor.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Onlarca hafriyat kamyonu, Arnavutköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi\'ni kullanarak İhsaniye Mahallesi\'ndeki moloz ve hafriyat döküm sahasına gidiyor. Boğazköy İlköğretim Okulu\'nun da bulunduğu caddede çocuklar aileleriyle birlikte okullarına sağ salim ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle de mahalle sakinleri neredeyse dakikada bir geçen hafriyat kamyonlarından oldukça şikayetçi.

İstanbul\'da hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor. Kamyonların karıştığı kazalarda genellikle ölümle sonuçlanıyor. Son kaza ise, bir hafta önce Arnavutköy\'de yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ali Önlem hafriyat kamyonunun altında kaldı. Önlem, olay yerinde yaşamını yitirdi.

DAKİKADA BİR...

Bu kazanın yaşandığı Milli Egemenlik Caddesi hafriyat kamyonlarıyla dolu. Yolda neredeyse dakikada bir hafriyat kamyonlarına rastlamak mümkün. Mahalleli, kamyonların bu caddeyi kullanmaması için yıllardır mücadele veriyor.

TEHLİKE YAŞIYORLAR

Cadde üzerinde Boğazköy İlköğretim Okulu bulunuyor. Dün de caddede Doğan Haber Ajansı kamerası kayıttaydı; öğrencilerin okullarına gelip giderken yaşadığı büyük tehlikeyi görüntüledi. Okullarından çıkan öğrenciler, velileriyle evlerinin yolunu tutuyor. Aileler ve çocuklar kamyonlarla dolu caddeden sağ salim evlerine ulaşmaya çalışıyor. Aileler, yol boyunca çocuklarının ellerini biran olsun bırakmıyor.

TEPKİLİLER...

Mahalleli, kamyonların bu caddeyi kullanmaması için yıllardır mücadele veriyor. Daha önce farklı tarihlerde hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda birçok kişinin öldüğünü belirten Hasibe Coşkun, \"Evden çıkıp okula dahi gidemiyoruz. Kamyonlar çok hızlı ilerliyorlar. Çocuklarımı okula ben getirip götürüyorum. Korkuyoruz, çocuklara bir şey olacak diye. Onların buradan geçmesi yasak\" diye konuştu.

\"YAKINDA OLAY ÇIKACAK\"

Dilaver Durmuş ise, \"Caddede haddinden fazla kamyon var. Yakında olay çıkacak. İstemiyoruz. Çok da hızlı gidiyorlar. Kamyonların biran önce buradan gitmesi lazım\" dedi.

\"KIZIMI KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN İKİ KEZ KURTARDIM\"

Nihal Kaya da , \"Kızımı iki kez kurtardım kamyonun altında kalmaktan. Rahatsızız. Yolun karşısına geçerken büyük tehlike yaşıyoruz\" ifadelerini kullandı. Rahşan Cudi adlı mahalle sakini ise, \"İstemiyoruz buradan geçmelerini. Yolun karşısına geçemiyoruz. Şikayet ediyoruz yine geliyorlar. Onların yolları burası değil. Kullanmaları gereken yolları var; ama burayı kullanıyorlar\" şeklinde konuştu.

15 AY ÖNCE DE AYNI MANZARA YAŞANMIŞTI

15 ay önce de DHA kamerası aynı görüntüyü kaydetmişti. O günden bu yana çocuklar ve mahalleli her gün ölüm yolunda tehlikeli yolculuğu yapmak zorunda kalıyor.

Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Caddeden geçen kamyonlar

-Okullarına giden onlarca öğrenci

-Okuldan detay

-Sırasıyla röpler.

-Genel ve detaylar

(GÜVENLİK KAMERASI ARŞİV)

-Önlem\'in karşıya geçmesi

-Kaza anı

-Kamyonun Önlem\'in üzerinden geçmesi

(AMATÖR KAMERA ARŞİV)

-Kamyon şoförü ile mahalleli arasında yaşanan tartışma

-Şoförün mahallelinin üzerine kamyonu sürmesi

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