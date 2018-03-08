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(ÖZEL) - METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDILAR

Haber: Ersan SAN / İstanbul DHA Bahçelievler Metrobüs durağında asansörde yaklaşık 25 dakika mahsur kalan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi, asansör bakım ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

08 Mart 2018 13:08

Haber: Ersan SAN / İstanbul DHA
Bahçelievler Metrobüs durağında asansörde yaklaşık 25 dakika mahsur kalan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi, asansör bakım ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün saat 16.30 sırlarında Bahçelievler Metrobüs Durağından meydana geldi. Metrorbüs durağındaki üst geçide çıkan asansör arızalanınca çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi asansörde mahsur kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve asansör bakım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, çalışması sonucu yaklaşık 25 dakika asansörde mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.
Mahsur kalanlar, kurtarılmalarının ardından yaptıkları açıklamada  korktuklarını ve fenalık geçirlerin olduğunu söylediler.
 
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ve asansör bakım ekipleri
-Mahsur kalan kişilerin asansörden çıkmaları
-Kurtarılmalarının ardından açıklama yapmaları
 

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