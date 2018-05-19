(ÖZEL) - MALTEPE'DE YANGIN PANİĞİ

- Dumandan etkilenen muhabbet kuşunu itfaiye kurtardı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin pencereden girerek müdahale ettiği yangında dairede kimsenin olmadığı anlaşıldı. Dumandan etkilenen muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın saat 11.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Selen Sokak\'ta 4 katlı binanın ikinci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine Kayışdağı itfaiye grubu sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapı açılmayınca merdiven aracını yardımıyla camı kırarak pencereden içeri girdi. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Bu sırada daire sahipleri de olay yerine geldi.

MUHABBET KUŞUNU KURTARDI

Soğutma çalışması için eve giren itfaiye ekibi, bu sırada yoğun dumanın arasında kafeste kalan muhabbet kuşunu fark etti. Bir itfaiye erinin ellerinde vakit kaybetmeden kafesiyle birlikte dışarı çıkartılan muhabbet kuşu sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan dairden görüntü

-Duman çıkması

-İtfaiyenin merdiven aracıyla camdan girmesi

-Yangına müdahalesi

-Yaşanan panik

-İtfaiye erinin kuşu binadan çıkarması

-Kuşun görüntüsü

-Kuşu sahibine teslim etmesi

-Sahibinin kuşu yangın yerinden uzaklaştırması

-Genel ve detay görüntüler



