ÖZEL - Kavurucu sıcağa taşıma suyla direniyorlar

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde dağ eteğine kurulu 9 hanelik yerleşim yerinde oturanlar, taşıma suyla yaşamlarını sürdürüyor. Evlerinde şebeke bağlantısı olmayan bölge halkı, kendi döşedikleri borularla evlerine taşıdıkları kaynak suyu kavurucu yaz sıcağında kuruduğu için, açtırdıkları başka kuyulardan damacana ve kovalarla su getirerek kullanıyor. Hayvanlarla aynı şartlarda su içtiklerini belirten bölge halkı, evlerine su hattı çekilmesini istedi.

Gazipaşa\'ya 8 kilometre, Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na kuş uçumu yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Kahyalar Mahallesi\'nin Vatan Caddesi\'ndeki 9 hanede oturan yaklaşık 50 kişi, su sıkıntısı yaşıyor. Dağın eteğine kurulu yerleşim yerinin diğer mahallelinin kullandığı su deposundan yaklaşık 300 metre yüksekte kalması ve suyun buraya ulaştırılamaması nedeniyle bölge halkı bu depodaki sudan faydalanamıyor.

BİDON VE DAMACANALARLA SU TAŞIYORLAR

Vatandaşlar kışın bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağda bulunan doğal kaynaktan plastik borularla evlerine çektikleri suyu kullanıyor. Bu su çoğunlukla çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştırmaya yetmiyor. Yazın ise Antalya\'nın kavurucu sıcağında kaynak kuruduğu için kendi imkanlarıyla açtırdıkları kuyulardan iplere bağlı kovalarla ya da elektrikli su pompalarıyla su çeken bölge halkı, suyu bidon, kova ve damacanayla taşıyarak evlerine götürüyor. Kadınlar bulaşık ve çamaşırı taşıdıkları bu sularla elde yıkıyor. Banyo ve tuvalet ihtiyaçları da taşıma suyla giderilmeye çalışılıyor. Hiçbir arıtma olmadan gelen kaynak suyunu kullandıklarını söyleyen mahalleli, yetkililerden bölgeye içme suyu hattı çekilmesini istedi.

\'REZİLLİK DİZ BOYU\'

3 çocuk babası TIR şoförü Süleyman Korkmaz (48), \"Bu yüzyılda susuz mahalle mi olur? Uçaklar dibimizde inip kalkıyor ama bizim içecek suyumuz yok. Şebeke suyumuz yok. Dağdan gelen bir suyumuz var ama yaz ayları gelince su azalıyor. Komşularla ortaklaşa kullanınca yetmiyor. Yetmeyince burada elle açma kuyumuz var içme suyumuzu bidonlarla getiriyoruz. Rezillik diz boyu. Duş alacaksın getir, çay demleyeceksin getir, içme suyunu getir. Doğal kaynak suyu ise havalar ısınınca yetmiyor. Bütün yetkili mercilere müracaat ettik, gerekli yerlere, sorunumuza çözüm bulunamadı. Mazeret de su deposunun caddeden aşağıda yapılmış olması nedeniyle 9 haneye suyun basmadığı söylendi. Sesimizin duyulmasını istiyoruz\" dedi.

\'HAYVANLARLA AYNI ŞARTLARDA SU İÇİYORUZ\'

Eşi Fatma Korkmaz (47), eve gelen misafirlere çay, kahve ikram ederken utandığını anlatırken, \"Hayvanlarla aynı şartlarda su içiyoruz. Kadın olarak ev işi bütün dert bizim olduğu için suya ihtiyacımız var. Su olmadığı için çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çok sık bozuluyor. Ben ve çocuklarım içme suyu taşırken çok zorluk çekiyoruz. Gelen misafirlerimiz su istiyor suyu verince yüzünün şekli bozuluyor. Bazen gelenlere kahve ikram ediyorum tadına bakıyor, içmiyorlar. Yetkililerden su şebekesi istiyoruz. Bizler de rahat etmek istiyoruz\" diye konuştu.

Ailesine kovayla su taşımada yardım eden Elifnaz Korkmaz (10) da şöyle dedi:

\"Annemle babam su çekmekten çok yorgun düşüyor. Ben ve ablam bazen gidemiyoruz. Ormandaki hayvanlardan korkuyoruz. Bazı kişiler de suyun değerini bilmeli. Normal kullansın duş alırken ve dişlerimizi fırçalarken suyu boşa harcayabiliyoruz. Bunlara dikkat etmelerini istiyorum.\"

\'EN KISA ZAMANDA ÇÖZECEĞİZ\'

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Gazipaşa Müdürü Ufuk Sadedoğan ise \"Bölgenin imarı yapılmayan, yolu olamayan bir yer olması dolaysıyla şebeke döşenmemiş ama biz şu anda etüt çalışmasını yapıyoruz, projesi hazırlanıyor. Biter bitmez su şebekesini bir şekilde döşeyip, su sıkıntısını en kısa zamanda çözeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evlerin bulunduğu yerden görüntü

- Süleyman Korkmaz’ın kışın kullandıkları su kaynağını göstermesi

- Eve çekilen su boruları detay

- Korkmaz ailesinin başka bir kuyudan çektikleri suyu damacanalara doldurması

- Ailenin damacana ve kovayla su taşıması

- RÖP: Süleyman Korkmaz

- Fatma Korkmaz’ın kaynaktan kovayla su çekmesi

- RÖP: Süleyman Korkmaz

- Fatma Korkmaz’ın el arabasıyla su taşıması

- RÖP: Fatma Korkmaz

- Fatma Korkmaz’ın elde çamaşır yıkaması detay

- RÖP: Fatma Korkmaz

- Bölgedeki su kaynağı detay

- RÖP: Elifnaz Korkmaz

- Evlerin bulunduğu yerden genel görünüm



HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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