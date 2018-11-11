(ÖZEL) - HIRSIZIN RAHATLIĞI: KAMERAYA ÖPÜCÜK ATTI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye\'de park halindeki lüks aracın camını kırarak, içeri giren 2 kişi 25 bin lira değerindeki göstergeleri çaldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen, şüpheliler kameraya öpücük attı.

Olay, Cumartesi günü 06.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki lüks aracı gören iki kişiden biri aracın camını kırarak, içeri girerken diğer şüpheli aracın önünde bekleyerek gözcülük yaptı. Araca giren kişi 1 dakika içinde yaklaşık 25 bin lira değerindeki göstergeleri aldı. 2 şüpheli daha sonra buradan kaçarak, uzaklaştı.

\"BÖYLE RAHATLIK GÖRMEDİM\"

Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Araç sahibi Büşra Çağla Koç güvenlik kameralarını izleyince bir şok daha yaşadı. Şüphelilerin rahat hareketleri dikkat çekerken, araçtan gösterge çalanlardan birisinin kameraya öpücük atması dikkat çekti.

Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen araç sahibi Koç; \"2 kişi aracın camını kırıyor. Pişkince kameraya bakıp, öpücük atarcasına rahat hareket ediyorlar.1 dakika içerisinde göstergeleri alıp, kaçıyorlar. Böyle rahatlık görmedim\" diye konuştu.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-İki hırsızın görüntüsü

-Güvenlik kamerasına öpücük atması(44\"-46\"saniye)

-Yakın plan(48\"-50\"saniye)

-Araca girmeleri

-Göstergeyi çalıp kaçmaları

(AKTÜEL)

-Araç sahibi Büşra Çağla Koç ile röp

-Yerdeki cam kırıkları

-Caddeden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

