- Soygun güvenlik kamerasında

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Eyüp\'te bir telefon satış mağazasına gelen maskeli dört kişi, kepenkleri kırarak girdikleri iş yerinden yaklaşık 60 bin lira değerinde cep telefonu ve tablet bilgisayar çaldı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Eyüp\'te sabaha karşı meydana geldi. Maskeli 4 kişi önce iş yerinin kepengini kırdı. Şüphelilerden biri araçta, biri mağaza önünde beklerken; diğer iki kişi de içeri girdi. Şüpheliler hızla tezgahtaki telefon ve tablet bilgisayarları toplamaya başladı.

Yaklaşık iki dakika süren hırsızlık olayı sonrası, şüpheliler 60 bin lira değerindeki malzemelerle kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVELİK GÖREVLİLERİ YOK ORTADA

Olayın görgü tanığı Ahmet Şenverdi, \"Burada önlü arkalı iki araba durdu. Arabadan iki kişi indi kapıyı kırdılar. Alarm çalınca maskeli bir kişi alttan çıktı. Toplamda dört kişilerdi, alarm çalınca hemen koştular gittiler. Arkadaki arabadan kimse inmedi. Burada güvenlikler vardı ama şimdi yok. Güvenliklerin sobası yanıyor ama kendileri yok ortada\" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamera kayıtları

-Olayın meydana geldiği mağaza

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polisin olay yeri çalışması

-Görgü tanıkları ile röp.

-Mağazanın içinden görüntü

-Genel ve detaylar



