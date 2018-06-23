T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL) - DÜĞÜNDE HAVAİ FİŞEK ŞOVU KÖTÜ BİTTİ:  3 YARALI

- O anlar kamerada Haber-Kamera: İstanbul DHA Sultanbeyli'de bir sokak düğünde havai fişek atmaya çalışan kişi, hem kendini hem de düğüne gelen 2 kişiyi yaraladı

23 Haziran 2018 20:13

- O anlar kamerada

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de bir sokak düğünde havai fişek atmaya çalışan kişi, hem kendini hem de düğüne gelen 2 kişiyi yaraladı.
Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi\'nde dün akşam düzenlenen bir sokak düğününe katılan bir kişi eline aldığı havai fişek bataryasını  ateşledi. Kutunun içinde bulunan havai fişekler patlamaya başladı. İşi şov dönüştürmeye çalışan bu kişi  elindeki havai fişek bataryasını çevirmeye başladı. Bu sırada havai fişeklerden biri yüzüne geldi. Kutuyu fırlatan kişi düğünde eğlenen kalabalığa korku dolu anlar yaşattı.  Patlayan havai fişekler o sırada halay çeken iki kişiyi bacaklarından yaraladı. Panik dolu anlar kameraya da yansıdı.
Yakın mesafeden yüzüne gelen havai fişek nedeniyle bu kişinin yüzünde yanık oluştu. 3 kişi düğüne katılanlar tarafından hastaneye götürüldü. Bacaklarından yaralı iki kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.  Yüzü yanan kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Görüntü dökümü:
----------------
-Cep telefonu görüntüsü
-Halay çekenler
-Havai fişekleri atanlar
-Elinde havai fişek kutusunu çeviren bir kişi
-Patlayan fişeklerin bir kişinin ayağına gelmesi
-Havai fişeğin yüzünde patlaması
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SultanbeyliSultanbeyli Necip Fazıl MahallesiKutununBuKutuyuPanikYakınBacaklarındanGörüntü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24