 (ÖZEL) - ÇALDIKLARI MİNİBÜSLE 1 TON ET VE KIYAFET ÇALAN MASKELİ 5 KİŞİ KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ümraniye\'de, sahibinin gözleri önünde çaldıkları minibüsle, bir marketin deposundan 1 ton et ile lüks mağazadan pahalı giyim eşyası çalan maskeli 5 kişi, polis tarafından her yerde aranıyor. Her 3 hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk olay 15 Mart günü saat 12.43\'te Necip Fazıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir kişi, sokak üzerinde park halindeki minibüsü sahibinin gözleri önünde çaldı. Minibüsün, çalışanı tarafından çalıştırıldığını sanan sahibi, hırsızlığı fark edince polisi aradı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, minibüsün çalınma anına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Görüntülerde; park halindeki minibüsün sağ camından anahtarın kontak üzerinde olduğunu gören şüphelinin şoför koltuğuna geçerek aracı hareket ettirdiği, bu sırada dışarı çıkan minibüsün sahibinin biraz yürüdükten sonra aracının çalındığını fark ettiği görülüyor.

MARKETİN DEPOSUNDAN 1 TON ET ÇALDILAR

Çalışmalarını sürdüren polis, çalınan minibüsle 16 Mart günü, Aşağıdudullu Mahallesi\'nde bulunan bir marketin deposundan 1 ton et çalındığını belirledi. Marketin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde maskeli 5 kişinin, 10 dakika içinde etleri sırtlayarak dışarı çıkardıkları görülüyor.



MAĞAZADAN PAHALI KIYAFETLER ÇALDILAR

Polis, aynı kişilerin, çalınan aynı minibüsle bir mağazadan pahalı kıyafet hırsızlığı yaptıklarını belirledi. Bu hırsızlık olayı da saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, minibüsü mağazanın kepenklerine doğru yanaştırdıkları, kepenkleri kırdıktan sonra mağazadan kıyafetleri alarak minibüse yükledikleri görülüyor.

Polis, görüntülerden yola çıkarak 5 şüphelinin kimlikleri tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

