(ÖZEL) - AFRİN'DE TERÖRİSTLERDEN KAÇAN AİLELER, TÜRKİYE'YE SIĞINDI

SURİYE\'nin Afrin kentinde PKK/YPG\'li teröristlerin baskılarına dayanamayan, çocuk yaştaki oğulları ve genç kızlarının teröristlerce zorla silah altına alınmasını istemeyen Suriyeli aileler, Türkiye\'ye kaçıp Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine sığındı. Geçen 20 Ocak\'ta başlayan \'Zeytin Dalı Harekatı\' devam ederken, belirlenen hedefler TSK ve ÖSO unsurları tarafından imha ediliyor. Bölgedeki teröristlerin baskı ve zulümlerinden aileler ise Türkiye\'ye sığınıyor. Aynı sülaleden 4 aile, geldikleri Reyhanlı\'da çadırlarda yaşıyor. Operasyonun merkezi durumundaki Reyhanlı\'ya sığınan Afrinli ailelerin anlattıkları ise yaşadıkları zulüm ve baskıyı gözer önüne serdi.

HAYALLERİ EVLERİNE DÖNMEK

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarılı olmasını canı gönülden istediklerini belirten Telal Kardüş, \"Biz operasyondan önce topraklarımızı evlerimizi bırakıp Türkiye\'ye kaçtık, buraya sığındık. İnsanlarınız bizlere çok iyi davrandılar. İş ve ekmek verdiler. Türkiye yanımızda olan tek devlet. Türk askerinin operasyonda başarılı olmasını bekliyoruz, canı gönülden istiyoruz. Topraklarımıza barış geldiği anda ise tek isteğimiz evlerimize dönmek. Bunu sağlamaya çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, tüm devlet büyüklerine, canımız feda\" dedi. Telal Kardüş\'ün kardeşi Abdülselam Kardüş ise çocuklarının teröristler tarafından kaçırılacağını bu nedenle evlerini terk ettiklerini anlatarak, \"Çocuklarımızı teröristler kaçıracaktı, oğullarımızı kızlarımızı bizlerden zorla koparmaya çalışacaklardı. Bazı ailelerinkini alıp götürdüler. Bizim de başımıza bunların gelmemesi içini kaçıp Türkiye\'ye sığındık. Biz topraklarımızı evimizi terk ettik. Buraya sığındık. Burada Türk yetkililer, insanlar bizlere çok iyi davrandı. İş verdiler, ekmek verdiler. Şimdi gitmek istemiyoruz ama topraklarımıza barış geldiği zaman elbette bizler de geri döneceğiz\" diye konuştu.

ÇOCUKLAR OYUNDA

Yakınları teröristler tarafından öldürülen aileler, Reyhanlı\'da tarlalarda çalışıp geçimlerini sağlamaya çalışıyor. 10 çadırın kurulu bulunduğu alanda ise çocuklar oyun oynayarak, eğleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Afrinli ailelerin barındığı çadırlar

- Çocuklardan detay

- Telal Kardüş ile röportaj

- Abdülselam Kardüş ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Murat SOLAK-HATAY DHA)

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