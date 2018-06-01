(ÖZEL) - "MERDİVENLER ÇOK" DEYİP "ÖLÜM GEÇİŞİ" YAPIYORLAR

* D-100 Karayolu Uzunçayır Mevkii\'nde her sabah ve akşam aynı manzara yaşanıyor.

* Çok uzun olduğu gerekçesiyle metrobüs üst geçidini kullanmayanlar, \'kestirme\' diyerek D-100\'den yolun karşısına geçmeyi tercih ediyor.

* Karmaşanın yaşandığı yolda minibüsler de emniyet şeridinde yolcu indiriyor.

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Ali KEREM BENGİ - İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Uzunçayır durağında hem yayalar hem de minibüsçülerin ihmalkarlığı bu kadarına da pes dedirtti. Üst geçidi kullanmayan bazı kişiler yaklaşık 100 metre yan yolda yürüyerek metrobüs durağına ulaşmaya çalışıyor. Minibüs şoförleri ise emniyet şeridinde yolcuları indirerek kazalara davetiye çıkarıyor

D-100 Karayolu Kadıköy istikameti Uzunçayır durağında sabah saatleri… Her gün aynı manzara. İşe gitmek için üst geçidi kullanmayıp yolu kısaltmak isteyen bazı vatandaşlar hem kendi canını yok sayıyor hem de trafiği tehlikeye düşürüyor. Yaklaşık 100 metre yan yolda yürüyerek diğer metrobüs girişini kullanmak isteyen vatandaşlar akan trafiğe aldırmıyor.

\"TEHLİKELİ AMA KULLANIYORUZ\"

Üst geçit yerine yan yoldan metrobüse gitmeye çalışan İnce Çınar, “Çok tehlikeli ama buna rağmen bu yolu tercih ediyoruz. O kadar merdiven çok ki… Bel fıtığım da var, işte de çok yoruluyorum. O yüzden bu yolu kullanıyorum\" dedi. Başka bir kişi ise “Üst geçit çok uzun, ekstra vakit gerekiyor. Tehlikeli ama burası daha kestirme. O yüzden bu yolu kullanmayı tercih ediyoruz\" diye konuştu

MİNİBÜSÇÜLER AKAN TRAFİĞİN ORTASINDA YOLCULARI İNDİRİYOR

Öte yandan minibüsler de yolcuların canlarını hiçe sayarak D-100 karayolu yan yolundaki durağa girmeyip emniyet şeridinde yolcuları indiriyor. Minibüslerden inen yolcular bariyerlerden atlıyor. Akan trafiğe rağmen yolun karşısına geçerek metrobüs durağına gitmeye çalışan yolcular kazaya davet çıkarıyor. Emniyet şeridinde minibüsten inen Güvenç Çakırkoçan \"Tehlikeli ama yapacak bir şey yok. Herkes bariyerlerden atlaya atlaya geçmek zorunda. Şoförlerde burayı biliyorlar ve biz geçeceğimiz zaman yavaşlıyorlar. Herkes birbiriyle anlayışlı olunca da bir şekilde karşıya geçiyoruz\" dedi. Başka bir yolcu ise “Başka bir seçeneğimiz yok nerede ineceğiz. Diğer taraftan insek 10 dakika yürüyeceğiz bizim de işe yetişmemiz lazım. Halka başka seçenek sunmayınca böyle oluyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsları

-Üst geçidi kullanmayan yayalar

-Akan trafiğe rağmen yolun karşısına geçmeye çalışanlar

-Üst geçidi kullanmayıp yan yolda yürüyenler

-Üst geçidi kullanmayan vatandaşlarla röp

-Minibüslerin D-100 karayolunda yolcu indirmesi

-Minibüsten inen yolcularla röp

-Yolcuların bariyerlerden atlayarak metrobüs durağına gitmesi

-Genel ve detaylar

