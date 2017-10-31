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(ÖZEL) - "ATATÜRK'E HAKARET DAVASI"'NDA MUSTAFA ARMAĞAN'A 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI (2)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA  Genel Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısında kaleme aldığı yazıda  Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

31 Ekim 2017 18:55

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA 
Genel Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi\'nin Mayıs sayısında kaleme aldığı yazıda  Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasını ertelemedi.

ARMAĞAN BERAATİNİ İSTEDİ
Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Armağan ve avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan Mustafa Armağan beraatini istedi. 

CEZA ERTELENMEDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme Mustafa Armağan\'ı  \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Armağan\'ın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği için hapis cezasını ertelenmedi. Armağan adliye çıkışında açıklama yaptı. 

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)
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-Armağan\'ın konuşması
-Genel ve detaylar
 

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