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Spor

ÖZDİLEK: ''DEPLASMANDA 3 GOL ÖNEMLİ'' BURSA (A.A)

09 Nisan 2011 02:10

-ÖZDİLEK: ''DEPLASMANDA 3 GOL ÖNEMLİ'' BURSA (A.A) - 08.04.2011 - Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ''Bursaspor gibi bir takımdan deplasmanda üç golle galibiyet almak önemli'' dedi. Özdilek, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Galatasaray karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından bu maça da aynı iştah ve konsantrasyonla çıktıklarını, ilk yarıda defansta istediklerini yaptıklarını, hücumda ise arzuladıkları pozisyonları üretemediklerini söyledi. Maçın ikinci yarısında oyunu daha önde kabul edip rakibe orta alanda iyi baskı kurduklarını anlatan Özdilek, şöyle devam etti: ''İkinci yarıda gerçek kimliğimize kavuştuk. İki kez beraberliği yakalamak kolay değil. Bu ligin en ciddi, seyircisiyle bütünleşmiş takımını iki kez geri duruma düşmesine karşın yendik. Bursaspor gibi bir takımdan deplasmanda üç golle galibiyet almak kolay değil. Ama bizim için abartılacak bir şey yok. Sezon başında bu ligi bitirebileceğimiz en üst yerde bitirmeyi hedeflemiştik. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz.''

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