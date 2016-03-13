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Özdil'den YGS'ye giren gençlere: Okul bitince, 'g.t kılı sertifikası' vereyim, istediğiniz kuruma girersiniz!

Yılmaz Özdil: Sınav çıkışı rabia işaretiyle selfie çekip ÖSYM'ye atın

13 Mart 2016 17:28

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren gençlere 'tavsiyeler' verdiği yazısında, tüm şıkların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu dört soruya yer vererek, "Bugün gireceğiniz üniversite sınavında, cevap anahtarı yerine bunu doldurup verin, gerisini merak etmeyin, hangi fakülteyi istiyorsanız, banko kazanırsınız" dedi. Özdil, yazısında "Diplomayı alınca hatırlatın, size bi de 'götünün kılı sertifikası' vereyim, Yeni Türkiye’nin istediğiniz kurumunda işe girersiniz, hiç endişe etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesinin bugünkü (13 Mart 2016) nüshasında yayımlanan "YGS" başlıklı yazısı şöyle:

Cumhuriyet tarihimizin gelmiş geçmiş en büyük hukukçusu kimdir?
a, asrın liderimiz
b, uzun adam
c, büyük usta
d, koca yürekli dev

*

Siyaset tarihimizin gelmiş geçmiş en demokrat lideri kimdir?
a, reis
b, sağlam irade
c, milletin adamı
d, ümmetin umudu

*

Diplomasi tarihimizin gelmiş geçmiş en zeki hamlelerini kim yapmıştır?
a, dünya lideri
b, davos fatihi
c, dombıra
d, yükselen güç

*

90 yıldır enkaz halinde duran Türkiye’ye kim çağ atlattı?
a, efsanevi kurucu lider
b, kasırgalara direnen adam
c, kumral devrimci
d, küresel barış vizyoneri

*

Değerli gençler… Bugün gireceğiniz üniversite sınavında, cevap anahtarı yerine bunu doldurup verin, gerisini merak etmeyin, hangi fakülteyi istiyorsanız, banko kazanırsınız.

*

Sınav öncesinde zuhurat baba’ya gitmenize, okunmuş pirinç yutmanıza filan gerek yok, sınav çıkışında rabia işaretiyle selfie çektirip, ösym’ye göndermeniz yeterli.

*

Diplomayı alınca hatırlatın, size bi de “götünün kılı sertifikası” vereyim, Yeni Türkiye’nin istediğiniz kurumunda işe girersiniz, hiç endişe etmeyin.

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