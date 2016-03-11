Özdil: İstanbul'da hiç deniz görmemiş 300 bin çocuk yaşıyor; "Avrupa'ya vize kalkıyor" denince ülke seviyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Suriyeli mülteciler ile ilgili Avrupa Birliği’yle yapılan müzakerelerde gündeme gelen ‘Avrupa Birliği’ne vizesiz seyahate sevinenler içinde, Türkiye’de deniz gören şehirlerde yaşayan ancak deniz göremeyen insanların olduğunu belirtti.

İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde belediyelerin hayatı boyunca mahallelerinden çıkmamış kadınları ve çocukları deniz kıyısına gezmeye götürdüğü projeleri örnek veren Özdil’in bugün (11 Mart 2016) ‘’Vizesiz Avrupa’’ başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Deniz Temiz Derneği, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da yaşayan, ancak, denizi hiç görmemiş 700 çocuğu boğazda tekneyle gezdirdi. İstanbul milli eğitim müdürlüğü tarafından belirlenen çocuklar, Ümraniye, Sancaktepe, Başakşehir ve Beykoz’da oturuyor.

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İçinden deniz geçen şehirde, 300 binden fazla denizi hiç görmemiş çocuk yaşıyor.

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İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümünden Profesör Hayati Tüfekçioğlu, İkitelli’de bir ilkokulda 512 çocukla görüştü. 100’den fazlası deniz görmediğini söyledi. 300’den fazlası Dolmabahçe Sarayı’nı Ankara’da biliyordu.

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İstanbul Esenler belediye başkanı Tevfik Göksu, Esenler’de yaşayan çocukların yüzde 40’ının denizi hiç görmediğini söyledi. “Boğaz’a merhaba” projesiyle her hafta bin çocuk vapur turuna çıkarılıyor. Esenler’in denize uzaklığı sadece beş kilometre.

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İstanbul Maltepe belediyesi, Kars, Erzurum, Erzincan, Adıyaman gibi şehirlerimizden Başıbüyük mahallesine göçedip, 20 senedir bu mahallede yaşayan, 20 senedir bu mahalleden dışarı çıkmayan, hayatında deniz görmemiş 200 kadına, otobüslerle boğaz turu yaptırdı. Saadet Aksu duygularını şöyle anlattı: “Yaşadığım sokaktan hiç dışarı çıkmamıştım, denizi sadece televizyonda görmüştüm.”

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İstanbul’u bilmeyenler için belirteyim, Maltepe denize sıfır.

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Ankara Çankaya belediyesi, Çankaya’da yaşayan ve şimdiye kadar Anıtkabir’i görmemiş 400 kişiye Anıtkabir turu düzenledi. Proje kapsamında 124 mahalle tek tek taranıyor, “ben de Anıtkabir’i görmek isterim” diyen vatandaşlar, muhtarlar tarafından belirleniyor.

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Ankara Altındağ belediyesi, Altındağ’da yaşayıp Altındağ dışında bir semti görmeyen kadınlara, Ankara turu yaptırıyor. Altındağ belediye başkanı Veysel Tiryaki, “30 senedir Altındağ’da oturan, ancak yaşadığı mahalleden hiç çıkmamış kadınlarımız var, 40 senedir Ankara’da yaşayıp Ankara Kalesi’ni Anıtkabir’i görmemiş kadınlarımız var” diyor.

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İzmir’de “kent kültürüne adaptasyon projesi” başlatıldı. Şehrin göbeğindeki Karabağlar belediyesinde bir anadolu lisesinde anket yapıldı. Bin 150 öğrencinin 330’u denizi hiç görmediğini söyledi. Aynı 330 öğrenci, Saat Kulesi’ni de görmemiş.

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İzmir Fuarı için İzmir genelindeki okullarda “benim fuarım, benim masalım, benim öyküm” yarışması düzenlendi. “En güzel benim fuarımın ağacı” isimli masalıyla, ilkokul öğrencisi İsmail Bayraktar birinci seçildi. Ödül töreninde herkes ağlamamak için dudaklarını ısırıyordu. Çünkü… Fuarı ondan daha iyi kimse anlatamamıştı ama, alt tarafı yarım saat mesafedeki Beydağ ilçesinde yaşayan minik İsmail, fuarı hiç görmemişti.

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İzmir Ticaret Odası, İzmir’de yaşayan ve denizi hiç görmemiş çocuklar için körfezde tekne turu düzenledi. Proje kapsamında 10 bin öğrencinin denizle buluşturulması hedefleniyor.

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Denizi kız, kızı deniz, sokakları hem kız hem deniz kokan İzmirimde, henüz denizle tanışmamış 50 bin civarında çocuk var.

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Türkiye’nin en zengin üç şehri.

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78 milyonuz, sadece yedi milyon kişide pasaport var, sadece üç milyon pasaport aktif, senede sadece bir milyon kişi Avrupa’ya gidiyor.

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Ve bu ülkeye “Avrupa’da vizesiz dolaşacağız” diyorlar, ülke seviniyor.