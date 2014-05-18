T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özdil: İftira üstüne iftira atıyorlar, kendi söylediklerini bize mal ediyorlar

Yılmaz Özdil, Soma'da ölen işçiler hakkında çok tartışılan sözleri üzerine başlayan tartışmaya cevap verdi

18 Mayıs 2014 15:54

Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Soma’da ölen işçiler için Halk TV’de “müstehaktır” sözlerinin ardından gelen tepkilere köşesinden cevap verdi. Özdil, “Dünya tarihi sizin kadar ahlaksız bir medya kadrosu görmedi” dedi.

Yılmaz Özdil’in Hürriyet gazetesinde “Taşeron” başlığıyla yayımlanan (18 Mayıs 2014) yazısındaki “Not” bölümündeki açıklaması şöyle:

“Susalım, pısalım, yazmayalım diye iftira üstüne iftira atıyorlar, kendi söylediklerini bize mal ediyorlar, sakalından utanmayanlar tescilli yalanlarıyla kim vurduya gidelim diye hedef gösteriyorlar. Topluca cevap veriyorum... Dünya tarihi sizin kadar ahlaksız bir medya kadrosu görmedi, biz sadece zeybek oynarken diz çökeriz, vız gelir tırıs gidersiniz.”

 

Taner Yıldız’dan tepki

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil'in, "AK Parti'ye o verdikleri için o işçilerin ölümü müstehaktır" sözüne sert tepki gösterdi. Yıldız, "Ben 76 milyonun yaralı olduğunu söylemiştim ama, 1 kişiyi bu sayıdan çıkarın. Biz basının özgür olmasını istiyoruz ama, buna ne diyebiliriz" dedi.

Yıldız'ın o sözleri:

"Çok destek görüyoruz, çok eleştiriler de alıyoruz. Ancak bugün bir eleştiri var ki bu kısmına dayanamayacağım arkadaşlar, Bir adam diyor ki, "Bunlar Ak Parti mitingine gittikleri için, bunlar müstehaktır" diyor. Ben 76 milyonun yaralı olduğunu söylemiştim ama, 1 kişiyi bu sayıdan çıkarın. Ben buna artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Böyle bir insanla yan yana nasıl çalışılabilir, böyle bir adamla nasıl bir fikir beyan edilebilir? Biz basının özgür olmasını istiyoruz ama, buna ne diyebiliriz. Ben herkesi 301 insanın cenazesine saygı göstermeye çağırıyoruz. Böyle bir cümle kabullenemez. Bu kadar da haksızlık olmaz."


Yılmaz Özdil'den tartışılan yorum


Soma'da 301 işçinin öldüğü facia sonrası Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil'in yaptığı yorum sosyal paylaşım sitelerinde tepki çekti.

Halk TV'de canlı yayına bağlanan Özdil'in, Soma'daki faciayı yorumlarken kullandığı "O işçiler için bu kaza normaldir, hatta müstehaktır, Türkiye layığını buldu" sözü büyük yankı uyandırdı. 

Özdil, hayatını kaybeden işçilerin Başbakan Erdoğan'ın Manisa ve İzmir'deki mitinglerine para karşılığı katıldıklarını ve Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunduklarını söyledi ve bu sebepten dolayı facianın müstehak olduğunu savundu.

 

ETİKETLER

yılmaz özdilsomaişçiölümmüstehakhalk tvtaner yıldız

İlgili Haberler

Soma'daki ölümler için 'müstehak' diyen Özdil'e Bakan Yıldız'dan tepki

Taner Yıldız: Böyle bir insanla yan yana nasıl çalışılabilir, böyle bir adamla nasıl bir fikir beyan edilebilir?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24