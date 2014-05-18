Özdil: İftira üstüne iftira atıyorlar, kendi söylediklerini bize mal ediyorlar

Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Soma’da ölen işçiler için Halk TV’de “müstehaktır” sözlerinin ardından gelen tepkilere köşesinden cevap verdi. Özdil, “Dünya tarihi sizin kadar ahlaksız bir medya kadrosu görmedi” dedi.

Yılmaz Özdil’in Hürriyet gazetesinde “Taşeron” başlığıyla yayımlanan (18 Mayıs 2014) yazısındaki “Not” bölümündeki açıklaması şöyle:

“Susalım, pısalım, yazmayalım diye iftira üstüne iftira atıyorlar, kendi söylediklerini bize mal ediyorlar, sakalından utanmayanlar tescilli yalanlarıyla kim vurduya gidelim diye hedef gösteriyorlar. Topluca cevap veriyorum... Dünya tarihi sizin kadar ahlaksız bir medya kadrosu görmedi, biz sadece zeybek oynarken diz çökeriz, vız gelir tırıs gidersiniz.”

Taner Yıldız’dan tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil'in, "AK Parti'ye o verdikleri için o işçilerin ölümü müstehaktır" sözüne sert tepki gösterdi. Yıldız, "Ben 76 milyonun yaralı olduğunu söylemiştim ama, 1 kişiyi bu sayıdan çıkarın. Biz basının özgür olmasını istiyoruz ama, buna ne diyebiliriz" dedi.

Yıldız'ın o sözleri:

"Çok destek görüyoruz, çok eleştiriler de alıyoruz. Ancak bugün bir eleştiri var ki bu kısmına dayanamayacağım arkadaşlar, Bir adam diyor ki, "Bunlar Ak Parti mitingine gittikleri için, bunlar müstehaktır" diyor. Ben 76 milyonun yaralı olduğunu söylemiştim ama, 1 kişiyi bu sayıdan çıkarın. Ben buna artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Böyle bir insanla yan yana nasıl çalışılabilir, böyle bir adamla nasıl bir fikir beyan edilebilir? Biz basının özgür olmasını istiyoruz ama, buna ne diyebiliriz. Ben herkesi 301 insanın cenazesine saygı göstermeye çağırıyoruz. Böyle bir cümle kabullenemez. Bu kadar da haksızlık olmaz."



Yılmaz Özdil'den tartışılan yorum



Soma'da 301 işçinin öldüğü facia sonrası Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil'in yaptığı yorum sosyal paylaşım sitelerinde tepki çekti.

Halk TV'de canlı yayına bağlanan Özdil'in, Soma'daki faciayı yorumlarken kullandığı "O işçiler için bu kaza normaldir, hatta müstehaktır, Türkiye layığını buldu" sözü büyük yankı uyandırdı.

Özdil, hayatını kaybeden işçilerin Başbakan Erdoğan'ın Manisa ve İzmir'deki mitinglerine para karşılığı katıldıklarını ve Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunduklarını söyledi ve bu sebepten dolayı facianın müstehak olduğunu savundu.