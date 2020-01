-Özdeş: ''Manisaspor'a heyecan gerekiyor'' MANİSA (A.A) - 24.01.2012 - Manisaspor'dan istifa eden teknik direktör Kemal Özdeş, ''Bugün maçı kazansam da bırakacaktım. Çünkü Manisaspor'a bir heyecan gerekiyor'' dedi. Samsunspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından istifa kararını açıklayan Kemal Özdeş, düzenlediği basın toplantısında, maçın berabere bitmesi nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Karşılaşmada girdikleri gol pozisyonlarını gole çeviremediklerini ve pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan Özdeş, maçı ve istifa kararına ilişkin şöyle konuştu: ''Ligin ikinci yarısına iyi maçlarla başladık ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Manisaspor'dan ayrıldım. Manisaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum, kalbim hep onlarla, çünkü ben Manisasporluyum. Bunu hafta içinde menajerimle de paylaştım. Bugün maçı kazansam da bırakacaktım. Çünkü Manisaspor'a bir heyecan gerekiyor. Bunu söylemiştim, 'oyunumuz bozuldu' demiştim. Yeni bir teknik direktör tekrar bu takımı canlandıracaktır. Tekrar bu tribünleri heyecanlandıracaktır.'' Maçı kazanabilmek için kenardan son ana kadar mücadele ettiğini ancak sonucun değişmediğini dile getiren Kemal Özdeş, bundan sonraki planlarına ilişkin ise şunları aktardı: ''Ayrılma kararı aldım. Bunu daha önce aldım çünkü, bir ritmin değişmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar yurt dışında maç izleyeceğim, oyuncu portföyümü genişleteceğim, çocuğuma zaman ayıracağım. Manisaspor çok iyi, çok karakterli oyunculardan kurulu bir takım. Bugüne kadar çok büyük işler başardılar ancak zor fikstür, oyuncuların sakatlığı ve daha birçok neden üst üste kazanamamayı getirdi. Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum, kulübü çok çok iyi yönetiyorlar. Her zaman destek oldular. Şu an onlar için de bu kararım sürpriz olabilir. Manisaspor halkını seviyorum. Manisaporluyum, bundan sonra Manisaspor kalbimde olacak.'' -Samsunspor Teknik Sorumlusu Dilmen- Petkoviç'in ayrılmasının ardından Manisaspor karşılaşmasında görev alan Samsunspor Teknik Sorumlusu Burak Sadık Dilmen ise karşılaşmadan boş dönmemeyi ilk hedef olarak belirlediklerini söyledi. Dilmen, şöyle devam etti: ''Rakibimiz de sıkıntılı günler yaşıyor, biliyoruz. Bizim ne kadar puan ve puanlara ihtiyacımız varsa onların da o kadar ihtiyacı var. O yüzden takım halinde, daha az hata yapan takımın daha başarılı olacağı düşüncesindeydik. Kötü başladık iyi bitirdik. Daha fazlası da vardı ama her şeyden evvel buradan boş dönmemek önemliydi. Yaptığımız iyi işleri önümüzdeki maçlara yansıtıp, hataları yansıtmamaya çalışacağız'' dedi.