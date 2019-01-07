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Spor

Özdere Gençlik Kampı spor merkezi olacak

İZMİR, (DHA) İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes Özdere'de inşaatına başladığı Gençlik Kampı'yla önemli bir ihtiyaca cevap verecek

07 Ocak 2019 15:30

İZMİR, (DHA)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes Özdere\'de inşaatına başladığı Gençlik Kampı\'yla önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahaları ile konaklamak için 55 konteyner binanın yapılacağı 40 dönümlük tesis, kültür-sanat etkinlikleri için de bir merkez haline gelecek.
Belediye, farklı ilçelerde yaptığı çok amaçlı salonlara farklı özellikleri olan yeni bir merkez ekleyecek. Deniz kenarında yapımına girişilen merkezde 2 betonerme, 55 konteyner binanın yanı sıra, sentetik çimden futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, oyun alanı, toplanma alanı ve teleskopik tribün ile anfi oturma alanı da inşa edilecek. Bölgenin sosyal dokusuna uygun olarak inşa edilen tesiste hem kültür- sanat etkinlikleri hem de spor müsabakaları yapılacak. Kamp merkezi yanında yöre halkının dinlenme alanı olarak kullanabileceği ve çocukların rahatça oynayabileceği alanların da oluşturulacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI) 

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