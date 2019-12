Özden cinayetinde sıcak gelişme

İzmir’de kayıp işadamı Sezai Rahmi Özden’i öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.



Aliağa’daki Sözden Demirçelik ve Say Metal’i sattıktan sonra, Ekim 2004’te ortadan kaybolan Özden’le ilgili soruşturmada, fabrikada satın alma müdürü olarak işe başlayan, ardından genel müdürlüğe yükselen M.E. ve avukat T.T.’nin çıkar amaçlı örgüt kurdukları bilgisine ulaşıldı. 2.5 yıl süren takibin ardından, geçen hafta ‘Piramit’ operasyonu başlatıldı. Çete lideri olduğu ileri sürülen M.E., avukat T.T., muhasebeci B.A., avukatın şoförü G.M.B. ve işadamı Özden’i öldürüldükten sonra parçalayan H.K.’nin de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden avukat T.T.’nin şoförü G.M.B., Özden’in öldürüldükten sonra gömüldüğünü itiraf etti. Tetiği çektiği ileri sürülen avukat T.T., sağ tarafı felç olduğu ve kanser tedavisi gördüğü için Atatürk Devlet Hastanesi’nde gözaltına alınırken, 11 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden M.E., H.K. ve G.M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen avukat T.T., Emniyet’te rahatsızlanınca Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye gelen gelen nöbetçi hâkim T.T’nin sağlık nedenlerinden dolayı tutuksuz yargılanmasına karar verdi.