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Deutsche Welle

Özdemir ve Göring-Eckardt Yeşiller'in listebaşı adayları

Yeşiller Partisi, Katrin Görig-Eckardt ve Cem Özdemir’i eylül ayında Almanya'da düzenlenecek genel seçimler için listebaşı adayları olarak belirledi.

18 Ocak 2017 18:03

Yeşiller, parti içinde yapılan ön seçimler sonucunda Katrin Görig-Eckardt ve Cem Özdemir'i eylül ayında düzenlenecek genel seçimlerde listebaşı adaylar olarak belirledi.

50 yaşındaki Göring-Eckardt, parti meclis grubu eş başkanlığı, 51 yaşındaki Cem Özdemir ise parti eşbaşkanlığı görevini yürütüyor. Listebaşı için aday olan diğer isimler, parti meclis grubu başkanı Anton Hofreiter ile Schleswig-Holstein eyaleti Çevre Bakanı Robert Habeck'ti.

Seçime katılan tek kadın aday olan Katrin Göring-Eckardt yüzde 70 oranında oy alırken, Cem Özdemir, Rober Habeck'ten sadece 75 oy daha fazla alarak yüzde 35,96 oranıyla seçimi kıl payı kazandı. Partinin sol kanadında bulunan Anton Hofreiter'ın oy oranı ise yüzde 2'de kaldı.

Yarışı kazanan iki politikacı da Yeşiller Partisi'nin bağımsızlığını koruması kaydıyla CDU ve CSU ile gerçekleşebilecek koalisyona sıcak bakıyor. Özdemir ayrıca entegrasyon politikalarına ilişkin açıklamaları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirel tutumuyla öne çıkıyor.

Thüringen doğumlu Göring-Eckardt ise 2013 yılındaki genel seçimlerde de liste başındaydı. Daha önce Alman Protestan Kilisesi meclisi başkanlığı ve danışma kurulu üyeliği yaptı. Baden-Württemberg'li Özdemir ise 2008 yılından bu yana Yeşiller partisinin eş başkanlığı görevini yürütüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/KNA/MY/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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