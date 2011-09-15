Özdemir ve Gedik Twitter'da kapıştı

T24 - Sinema yazarı Ömür Gedik ve gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter'da söz düellosuna tutuştu.





Gece geç saatlerde sosyal paylaşım sitesi Twitter’da sinema eleştirmeni Ömür Gedik ile gazeteci Cüneyt Özdemir arasında karşılıklı bir atışma yaşandı. Daha önce de aralarında yine Twitter üzerinden bir tartışma yaşanan ikilinin yıldızı bir türlü barışmadı.





Twitter’da Ömür Gedik’in "Cüneyt Özdemir gibi haset, kıskanç, kotucul bir adam CNN Türk’e hiç yakışmıyor." cümlesi ile başlayan atışmanın dozu artarak devam etti. Gedik, sözlerine "Zavallı Cüneyt beni ne zaman ekranda görse sinirinden ve kıskançlıgindan kizarip, hakkımda konuşuyormuş. Görenler öyle söylüyor." diye devam etti. Ömür Gedik’in yazdıklarının ardından Cüneyt Özdemir’den de cevap gecikmedi. Büyüyen tartışmada tarafların atışması şu şekilde gelişti;





Ömür Gedik: Cüneyt Özdemir gibi haset, kıskanç, kotucul bir adam CNN Türk’e hiç yakışmıyor. Zavallı Cüneyt beni ne zaman ekranda görse sinirinden ve kıskançlıgindan kizarip, hakkımda konuşuyormuş. Görenler öyle söylüyor.





Cüneyt Özdemir: Ömür Gedik gibi sinema eleştirileri beş para etmeyen biri nasıl Kelebek’de günlük sinema eleştirisi yazar? Bu kimin torpiidir? VAR MI CEVAP!





Ömür Gedik: Cüneyt uçakta gizlice Alinur Velidedeoğlu’nu fotograflaynca kendini tu kaka dedigi magazinciler gibi hissetmiş.Biz yazinca mutsuz oldu tabii





Cüneyt Özdemir: KELEBEK EKİ, Hürriyet’in kara deliği.Tam bir özerk cumhuriyet. Hürriyeti yeniden yapılandıran sevgili Enis Berberoğlu bile henüz ilişemedi.





Ömür Gedik: Cüneyt mı torpilden bahseden! CNN turk e sevgilisini torpille aldiran o degil miydi? Neyse ki nefise cuneyt’ten daha başarılı çıktı... Bu cuneyt hurriyet in genel yayin yonetmeni mi olmak istiyor acaba? Dur daha bir yazar olabil, ki cok zor, sonra heveslen.







