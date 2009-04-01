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Politika

Özdemir ve eşine ABD’de şüpheli muamelesi

Almanya Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir'e, VIP olduğu bildirilmesine rağmen Washington'da şüpheli muamelesi yapıldı

01 Nisan 2009 03:00

Almanya Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, VIP (Çok Önemli Kişi) olduğu ABD makamlarına bildirilmesine rağmen Washington Havalimanı’nda şüpheli muamelesi yapıldı.

Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir ile eşi Pia Castro "İklimin Korunması ve Alternatif Enerji Kongresi"ne katılmak üzere ABD’ye gitti. Pasaport kontrolü sırasında Özdemir’in pasaportuna "B" işareti konuldu. Özel sorgulama anlamına gelen "B" işaretinin ardından Özdemir özel bir odaya alındı. Görevlilerin hiçbir bilgi vermediği Özdemir ile radyocu eşi Pia Castro odada bekletilmeye başladı.

Çift, niçin bekletildikleri sorusuna da görevlilerden bir cevap alamadı. Almanya Başkonsolosluğu’ndan gelen görevli durumdan haberdar olur olmaz Amerika Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verdi. Bir saatlik bekleyişin ardından Özdemir ve eşi özür dilenmeden ve hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakıldı. Özdemir’in bekletilmesinin isim benzerliği, uçakta yaptığı yemek tercihi veya Müslüman kökenli olmasından kaynaklanabileceği iddia edildi.

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