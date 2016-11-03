Özdemir: Türkiye'de ikinci darbe yaşanıyor

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Türk yetkililerin gazetecilere tutumunu sert şekilde eleştirdi. Passauer Neuen Presse'ye konuşan Özdemir, ”Türkiye'de şu anda ikinci bir darbe yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi büyük bir hapishaneye dönüştürdüğünü söyleyen Özdemir, "Onun için basın özgürlüğü ona biat etmeyi kapsıyor. Bunu yapmayan - gazeteciler, bilim insanları, yargıç ya da seçilmiş politikacılar olsun fark etmez - Erdoğan için bir teröristtir" dedi.

Merkel'e eleştiri

Özdemir, bu bağlamda Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de eleştirdi.

Özdemir, "Alman hükümeti, AB ile Türkiye arasındaki mülteci paktını tehlikeye atmamak için burada yanlış bir çekinceye kapılıyor ve aceleci bir itaat sergiliyor" dedi.

Merkel'in geçen yılki parlamento seçimleri öncesi Türkiye'ye seyahat etmesinin ve Erdoğan'a bir nevi boyun eğip muhaliflerle görüşmemesinin bir hata olduğunu kaydeden Özdemir, "Türkiye demokrasi adı altında modern bir diktatörlüğe dönüşüyor" şeklinde konuştu.

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Reuters/BS/HS