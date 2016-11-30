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Deutsche Welle

Özdemir: Türk toplumuna mesaj verilmeli

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması tartışmalarının Türk toplumuyla ilişkili olmadığının ortaya konması gerektiğini belirtti.

30 Kasım 2016 16:29

Alman kamu televizyonu ARD'nin Morgenmagazin adlı sabah programına katılan Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Özdemir, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine ilişkin tartışmalara da değindi. Özdemir, federal hükümetten Türk toplumunun yanında olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Özdemir, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasına yönelik tartışmalar ışığında federal hükümetin "Türk toplumunun rolüne daha fazla önem vermesi gerektiğini” ifade etti. Özdemir, AB üyelik müzakerelerinin durdurulması taleplerine yönelik "Bunların Türk toplumuna yönelik değil, Erdoğan'ın ülkesini bir nevi üstü açık cezaevine dönüştüren politikalarına yönelik olduğunun net şekilde gösterilmesi hususunda biraz dikkatli olunması gerekli” şeklinde konuştu.

Özdemir, "Merkel başkanlığındaki federal hükümetin Türk toplumunun yanında olduğumuzu gösteren mesajlar göndermesi gerekiyor” dedi.

Bild gazetesinin haberi

Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB tam üyelik müzakerelerinde yeni fasıl açılmamasından yana görüş bildirdi.

Haberde, salı günü düzenlenen Hristiyan Birlik partileri meclis grup toplantısında Merkel'in Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tam üyelik görüşmelerinde yeni fasılların açılmasına karşı olduğunu söylediğine yer verildi. Gazete ayrıca Merkel'in seçim bölgelerinde Türkiye ile ilgili gelişmeler hakkında yapılacak açıklamalarda bu hususun vurgulanmasını tavsiye ettiğini belirttiğini aktardı.

Avrupa Parlamentosu da geçen hafta Türk hükümetinin başarısız darbe girişimini izleyen uygulamalarından dolayı tam üyelik müzakerelerinin dondurulması yönünde tavsiye kararı almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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