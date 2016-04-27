Özdemir: Meclis Ermeni Soykırımı’nı tanıyacak



Deutsche Welle televizyonunun Conflict Zone programına katılan Cem Özdemir, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yüz binlerce Ermeninin öldürülmesinin soykırım olarak tanınması için bir girişimde bulunduklarını söyledi. Hırıstiyan Demokratlarla parlamentoya ortak bir önerge sunmak üzere uzlaştıklarını belirten Özdemir, “2 Haziran tarihinde, 101 yıl boyunca Ermeni Soykırımı’nı yok saydıktan sonra Federal Alman Meclisi bunun bir soykırım olduğu, Osmanlı Devleti'nin müttefiği olduğumuz için Almanya'nın da burada bir sorumluluk taşıdığı yönünde bir karar verecek” diye konuştu.

Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir nisan ayı başında Der Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte ”Ne kadar zor olursa olsun, ancak kendi tarihimizle yüzleştiğimiz takdirde, anlaşmazlıklarda güvenilir bir biçimde arabuluculuk yapabilir; dini ve etnik azınlıkların korunmasına sahip çıkabiliriz” demişti. Cem Özdemir “Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara yönelik soykırımın ve burada Almanya'nın taşıdığı ortak sorumluluğun tanınmasının da bunun bir parçası olduğunu” söylemişti.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) meclis grupları geçen yıl Ermenilere yönelik katliamı soykırım olarak tanıyan karar tasarısına engel olmuştu. Haberde tartışmalı karar tasarısının ikinci ve üçüncü okumalarının uzun süre sürüncemede bırakıldığı belirtilmişti.

Almanya'da Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert 1915'in 100'üncü yılında yaptıkları konuşmalarda soykırım ifadesine yer vermiş, ancak Federal Meclis şimdiye kadar “Ermeni Soykırımı' ifadesini kullanmamıştı.

Steinmeier'den Aghet projesine övgü

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Dresden Senfoni Orkestrası'nın "Ermeni Soykırımı'nı anma amacıyla" hazırladığı Aghet (Ağıt) adlı konser projesini desteklediğini açıkladı. Steinmeier, projenin cumartesi günü Dresden'de ikinci kez sahnelenmesi sebebiyle kaleme aldığı yazıda Aghet için “Aydınlık bir gelecek için yol gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Steinmeier projenin “soyut kavramlara sıkıştırılmış bir tartışmanın muhtemelen kolayca yapamayacağı şeyi başardığını" ifade etti. 100 yıl önce Ermeni nüfusunun Anadolu'dan tehcirinin geride bıraktığı derin yaranın iyileşmediğini kaydeden Steinmeier, Ermenilerle Türkler arasındaki uçurumun da giderilemediğini ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier “Ancak başkalarının travmalarını ve düşlerini bilenler, ortak bir gelecek için bir zemin hazırlayabilirler” diye konuştu.

Dresden Senfoni Orkestrası'nın konser projesi Aghet, Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Dresden Senfoni Orkestrası'nın kurucusu ve başkanı Markus Rindt Türkiye'nin projeyi engellemek için Avrupa çapında baskı yaptığını ifade etmişti.