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Dünya
Deutsche Welle

Özdemir istifa için tarih vermedi

Seçim öncesinde eş başkanlık görevini bırakacağını söyleyen Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir görevinden ne zaman istifa edeceği konusunda tarih vermedi.

24 Kasım 2017 13:29

Rheinische Post gazetesine konuşan Cem Özdemir "Her zaman seçim sonrasında genel başkan olarak sorumluluğu parti için başkalarına bırakacağımı söyledim. Ancak elbette şimdi hükümetin kuruluşunun nasıl olacağını görmek zorundayız. Bu açıklığa kavuştuktan sonra diğer adımlar da gelecek” diye konuştu.

Yeşiller'de partinin yönetim kadrosu ocak ayında belli olacak. Özdemir daha önce yaptığı açıklamalarda bir dönem daha eş başkanlık yapmayacağını söylemişti. Yerine Schleswig-Holstein Eyalet Çevre Bakanı Robert Habeck'in gelebileceği tahmin ediliyor. Habeck'in halefi olup olmayacağı sorusuna Özdemir "Robert Habeck en iyilerimizden, gelecekte önemli bir rol oynayacaktır” yanıtını verdi.

Özdemir ayrıca Almanya'daki hükümet krizine ilişkin olarak da erken seçimden ziyade yeni bir büyük koalisyon öngördüğünü söyledi. "Cumhurbaşkanı, parlamentonun ortasından bir hükümet kurulmasının denenmesi gerektiği konusunda haklı” diyen Özdemir, "Erken seçim çağrısı öyle basit bir biçimde yapılamaz. Halk sonuç uygun gelene dek onları seçime götürdüğümüz izlenimi edinmemelidir” şeklinde konuştu.

Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt da benzer bir açıklamada bulundu. Bild gazetesine konuşan Göring-Eckardt, erken seçimin Yeşiller açısından bir fırsat olduğunu belirterek "Ancak öncelikle ülkenin istikrarlı bir hükümete ihtiyacı var. O nedenle şimdi hamle sırası sorumluluktan kaçan partilerde, yani Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti'de” diye konuştu.

dpa/EC/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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