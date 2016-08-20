Özdemir Erdoğan'dan Rio sitemi: Erdoğan'ın lider olduğu bir ülkeye bu kadar madalya az

Türk Rock Müziği'nin yaşayan efsanelerinden Özdemir Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'ın lider olduğu yerde üç madalya yetmez" dedi. "150 kişiyle olimpiyatlara katıldık ve çok az sayıda madalya aldık" diyen Erdoğan, "Türkiye gibi büyük bir ülkede, Recep Tayyip Erdoğan gibi iddialı bir Cumhurbaşkanının olduğu yerde bir altın ve bir bronz madalyaya talim edemezsin" ifadesini kullandı.

Özdemir Erdoğan'ın Akşam gazetesine verdiği söyleşiden satır başları şöyle:

"Olimpiyatları üzülerek izliyorum, kalbim sıkışıyor. Çünkü devlet ne gerekiyorsa yaptı. Kapalı spor salonları, stadyum gibi… Kazananlara büyük ödüller verildi. Ama 150 kişiyle olimpiyatlara katıldık ve çok az sayıda madalya aldık. “Ama tecrübe kazandık” diyorlar... Türkiye gibi büyük bir ülkede, Recep Tayyip Erdoğan gibi iddialı bir Cumhurbaşkanının olduğu yerde bir altın ve bir bronz madalyaya talim edemezsin…"

23. İstanbul Caz Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldünüz. Size göre başarının tarifi nasıl yapılır?



Asgari ölçüde kendiniz için çizmiş olduğunuz yolda, mümkün olduğu kadar sabit kalma başarısıdır. Ben 55 yıldır prensiplerimin dışına hiç çıkmadım.



O prensipler neler mesela?



Piyasayı iyi bilen biri olmama ve sayısız altın plak kazanmama rağmen, fiyatımı piyasadaki pop sanatçılarının daima yarısında tuttum. Böylece beni çalıştıran müesseseler de kazandılar. Türkiye’de ekonomik anlamda kırılgan zamanlar olmuştur ama izleyicim her koşulda beni yalnız bırakmamıştır. Bu yüzden çalıştığım yerler bana yıllarca kontrat teklif etmişlerdir. Hilton’da 6, Eski Emekli Sandığı Otelleri’nde yaklaşık 7, turistik yerlerde de 10 yıl sahne aldım.

Etkinlik akşam 21.00’deyse ben beş saat önceden giderim, disiplinliyimdir. Devlet sanatçısı olduğum için bazı haklara sahibim ama onları da kullanmam. Lüks sevmem. Bu prensiplerim hiç değişmedi.



Basında çok fazla yer almıyorsunuz. Bu bilinçli bir tercih mi?

Medyamız benim zaman zaman agresif sayılabilecek eleştirilerime küsüyor, “Sen iyi bir sanatçı olabilirsin ama ben sanatçı üretirim” diyor. Ben de “Üretemezsin” diyorum. Aramızda yıllardır süre gelen böyle bir çekişme var. Medya bir sanatçıyı sahnenin ortasına kadar getirebilir ama o andan itibaren o sanatçıya Allah’tan başka kimse yardım edemez. Ülkemizin uluslararası platformlarda geri kalmasına sebep bu çekişmedir.



O açıklamalarınızı hatırlıyorum. Tarkan’ı, Bülent Ersoy’u ve Cem Yılmaz’ı eleştirmiştiniz. Bu isimler size küsmedi, medya neden küssün?



Medya bir sanat platformu değildir ama “Ben sanatçı yaratırım” iddiasında. Bu memlekette 30 yıldır ses yarışmaları düzenleniyor. Bu yarışmaların birinden bile hiç sanatçı çıktığını gördünüz mü?

Anlatabildim mi? Ben, “Cem Yılmaz çok müthiş bir sanatçıdır” ya da “kötüdür” demiyorum. Cem Yılmaz’ı komik bulmuyorum, filmlerini de sevmiyorum. Bütün filmlerinde odak noktasını kendi üzerine toplayarak yanlış yapıyor bana göre… Ben diyorum ki medya Cem Yılmaz’a gereğinden fazla yer veriyor. Bu da haksız rekabete neden oluyor. Gazeteler her gün beni yazsa “Diğer sanatçı arkadaşlara ayıp oluyor, her gün beni yazmayın” derim. Bizim ülkemizde kendi yağında kavrulma durumu var.

Kendimize göre diva, kendimize göre süperstar. Hadi bunlar medya desteği alıyorlar, hep övülüyorlar. Neden Türkiye’den uluslararası bir isim çıkmıyor? 77 yaşındayım, inceldiği yerden kopsun. Vatansever biriyim, ülkemi ve insanımı seviyorum. Bu ülke insanına yalan söyleniyor"

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