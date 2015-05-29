Özdemir: 'Erdoğan giderek Putin'e benziyor'



Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir Alman Haber Ajansı'na (DPA) verdiği demeçte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giderek daha fazla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzediğini söyledi. Özdemir 'Erdoğan'ın Türkiyesi bana Putin'in Rusyası'nı hatırlatıyor' diye konuştu. Özdemir, Erdoğan'ın demokratik kurumları yıkmaya çalıştığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Haziran seçimleri öncesinde muhalefete saldırarak, aktif biçimde seçim kampanyası yürüttüğünü savunan Özdemir, 'Gerçek anlamda adil koşullardan söz edilemez' dedi. TC Anayasası'na göre Cumhurbaşkanının tarafsızlığını korumakla yükümlü olduğunu hatırlatan Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolaylı olarak iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklamını yaptığını belirtti. Özdemir, 'Erdoğan'ın davranışı, AKP'nin bu seçimlerde Anayasayı değiştirmek için mecliste yeterli sandalyeye ulaşması halinde, Türkiye'yi nasıl bir tehlikenin beklediğinin işaretlerini veriyor' dedi. Özdemir, bu durumda AKP'nin Erdoğan'ın başkan olduğu bir sisteme geçmek isteyeceğini kaydederek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahayyül ettiği sistemin, ABD ya da Fransa'daki sistemle pek ortak yanı yok' dedi.

Yeşiller Partisi bir süre önce yaptığı açıklamada, 7 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'ni destekleme kararı almıştı. Eş Başkan Cem Özdemir, 'HDP'nin yüzde 10 barajını aşarak meclise girip girememesi, Türkiye'deki gidişat konusunda belirleyici olacak. HDP yüzde 10 barajını aşarsa, AKP'nin Anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşması gerçekçi olmayacak. Ancak HDP'nin barajı aşıp aşmaması Erdoğan ve AKP'nin gelecekte nasıl bir konuma sahip olacağını da belirleyecek' dedi.

Türkiye'deki seçim sonuçlarının Almanya için de büyük önem taşıdığının altını çizen Özdemir, 'Türkiye'nin olumlu demokratik bir ilerleme kaydetmesi, elbette burada yaşayan Türk kökenliler ile çoğunluk toplumu arasındaki ortak yaşam üzerinde etkili olacaktır' diye konuştu. Bu seçimlerde Almanya'da yaşayan 1 milyon 400 bin Türk vatandaşı 31 Mayıs 2015 pazar akşamına kadar oy kullanabilecek.