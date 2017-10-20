Özdemir Erdoğan: FETÖ bana çanta dolusu para getirdi, kabul etmedim

Duayen müzisyen Özdemir Erdoğan 'FETÖ'nün bir dönem kendi popülaritesinden faydalanmak istediğini anlattı. Erdoğan, "Bana yıllar önce bir çanta parayla gelerek, beni kendi taraflarına çekmek istediler. Çok ısrar ettiler. Ama tekliflerini kabul etmedim" dedi.

Akşam'dan Tuğba Kalçık konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yıllar önce yaptığınız şarkıların hâlâ söyleniyor olması nasıl duygu?

‘Bana Ellerini Ver’ bestemi 1972 yılında yapmıştım örneğin ama yeni jenerasyonda bile hala çok dinleniyor. Gençler belki şarkılarımı biliyor ama beni tanımıyor. Halkın sevgi ve beğenisi benim için en büyük ödüldür. Bu yüzden 1980’lerin sonuna doğru masonların gücüne ihtiyacım yok diyerek masonluktan ayrıldım. Çünkü benim inancıma göre sanatçının bir yere mensubiyeti olmamalı. Ayrıldığım için konserlerim iptal edildi, zorluklarla karşılaştım ama iyi ki de ayrılmışım.

Ajda’yı rol model seçtiler!

Aradan 40 yıl geçti. Peki, müzik dünyasında sizce hala etkililer mi?

Kesinlikle hâlâ etkililer. Sadece müzik dünyası değil, medyanın da bir kısmı emperyalist güçlerin etkisi altında. Bu medya çeşitli biçimlerde rol modeller üreterek bizi Batı kültürüne özendirmeye çalıştı yıllarca. Emperyalist güçlerin yanında duran medya, Ajda Pekkan’ı yıllarca kadın modeli olarak sundu. Batı kültürü bize bu rol modeller üzerinden empoze edilmek istendi. Adam olmak istiyorsan Batılı olmak zorundasın algısı yaratılmaya çalışıldı.

Medya etki altında

Günümüzde de bazı popçular Amerikalı sanatçılara özenerek sahne şovları yapıyor. Emperyalist güçlerin yanında duran medyada bu popçulara çok yer vererek, onları popülerleştirmeye çalışıyor. Emperyalist güçlerin etkisi altında olan bu medya, Türkiye’nin menfaatlerini korumak için Batı’ya karşı dik durduğu için Erdoğan’ı eleştiriyor. Emperyalistler Türkiye’nin kalkınmasının kendi kontrollerinde olmasını isterler, Cumhurbaşkanımız ise buna karşı çıkıyor, ben de karşı çıkıyorum.

Erdoğan’ın dik durmasına deli oluyorlar

Amerika ile sorun yaşadığımız şu günlerde oraya yerleşmeyerek doğru bir karar vermişim diyor musunuz?

Ben zaten Amerika’ya hiçbir zaman yerleşmeyi düşünmedim, düşünmem de. 1980’li yıllarda Arif Mardin beni Warner Brothers’ın sahibiyle tanıştırdı. Amerika’da müzik yapmam için de bana teklifte bulunuldu. Ama ben Amerika’da yaşayamayacağım için de teklifi kabul etmedim. Amerika’nın vizeleri kaldırmasını çok yanlış buluyorum. Cumhurbaşkanımız Amerika’ya yönelik söylemlerinde çok haklı. Erdoğan’ın dik durmasına ise deli oluyorlar ve o yüzden onu hedef alıyorlar. Erdoğan, toprağının, vatanının kıymetini bilen bir lider.

Yaşam tarzlarına saygı duymalıyız

Toplum olarak bizde vatanımız için emek vermeliyiz, birlik içinde yaşamalıyız. Vatan sevgisini her zaman ortaya koymalıyız. Birbirimizin yaşam tarzlarına, inançlarına saygı duyarak kenetlenmeliyiz. Ecevit zamanında

başörtülü milletvekili Meclis’e girdi diye ortalığı yıkmışlardı. Bakın şimdi meclisimizde başörtülü vekillerimiz var. Ne oldu yani? Kıyamet mi koptu? Bırakın insanlar istediği gibi giyinsin, yaşasın. Kardeşçe birbirimize sarılalım.

Gülen, insanlar üzerinden hain plan yapmaya kalktı

Erdoğan: Emperyalist güçlerin maşası olan Gülen’in tekliflerini kabul etmedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde medyanın ‘milli ve yerli’ bir duruşa sahip olması gerektiğini vurguluyor…

Medya milli ve yerli bir anlayışla hareket etmeli. Erdoğan’ı çok haklı buluyorum. Çünkü ne yazık ki bir kısım medya Batı’nın etkisiyle hareket ediyor. Emperyalist güçlerle birlikte hareket ediyor. Bunun değişmesi lazım. FETÖ bana yıllar önce bir çanta parayla gelerek, beni kendi taraflarına çekmek istedi. Kendi medyasında yer almam için çok ısrar ettiler. Benim müzikteki başarımı, duruşumu kullanmak istediler. Ama ben tekliflerini kabul etmedim. Emperyalist güçlerin maşası olan Gülen, insanları kullanarak, kendi hain planlarını uygulamaya çalıştı. Beni ne parayla ne de başka bir şeyle kimse yanına çekemez. Doğru bildiğim şeylerden beni kimse döndüremez. Başörtüsü yasağına yıllarca karşı çıktım örneğin. Başörtülü kızlarımız okula gidebilsin diye dekanlarla bile kavga etmiştim.

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