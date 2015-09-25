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Dünya
Deutsche Welle

Özdemir de 'Esad' dedi

Savaşın çıkmaza girmesi, Suriye lideri Beşar Esad'ı öne çıkarıyor. Başbakan Angela Merkel'in ardından Almanya'da 'Beşar Esad'la da görüşülsün' diyenlerin sayısı artıyor.

25 Eylül 2015 16:24


Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, "Yardımcı olacaksa Esad'la konuşulmalı" dedi. Alman haber kanalı n-tv'nin sorularını yanıtlayan Özdemir, Esad'la müzakere masasına oturmayı koşula bağladı. Cem Özdemir, "Hedef, Esad'ın dahil olmadığı bir geçiş hükümetinin kuruluşu olmalıdır" dedi.

Merkel: 'Görüşmelere birçok aktör katılmalı'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, iç savaşın sona erdirilmesi için Suriye lideri Beşar Esad ile de görüşülmesi gerektiğini açıklamıştı. Merkel, savaşın sona erdirilmesi için yapılan görüşmelere birçok aktörün katılması gerektiğine işaret etmiş, görüşülmesi gereken aktörlerin arasında Suriye lideri Beşar Esad'ın da bulunduğunu vurgulamıştı. Angela Merkel, İran ve Suudi Arabistan'la da konuşulması gerektiğini kaydetmişti.

'Sığınmacılar fikir değişikliğine zorluyor'

Tartışma Alman gazetelerinin bugünkü yorum sütunlarında da yankı buldu. Frankfurter Rundschau'da yer alan yorumda, "Eğer askeri çözüm istenmiyorsa, tüm tarafların katılımı ile soruna bir çözüm bulunabileceğini anlamak için diplomasinin Einstein'ı olmaya gerek yok" ifadelerine yer veriliyor.

Westfälische Nachrichten, sığınmacıların içinde bulunduğu zorluk ve Suriye'dekilerin çaresizliğinin fikir değişikliğine zorladığına dikkat çekti.

'Merkel yeni bir şey söylemedi'

Merkel’in Suriye krizine ilişkin açıklamasını DW’ye değerlendiren Ortadoğu uzmanı Kristin Helberg ise şunları söylemişti:

"Esad rejimi 2012’de yürütülen müzakerelerin bir parçası. Dolayısıyla Merkel yeni birşey söylemedi. Esad rejimi ile bugün de düzenli olarak görüşülüyor. Bu görüşmeleri uluslararası toplum adına BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura yürütüyor. Kendisi Şam’ı düzenli olarak ziyaret ediyor."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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