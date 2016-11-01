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Dünya
Deutsche Welle

Özdemir: Batı Erdoğan’a karşı koymalı

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Alman hükümetinin Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyona ilişkin tutumunu eleştirdi. Özdemir, Batı’nın Erdoğan’a kararlı şekilde karşı koymasını istedi.

01 Kasım 2016 15:55

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Alman hükümetinin Türkiye'de Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının gözaltına alınmasına yönelik çekimser tepkisini eleştirdi.

ARD'de bu sabah yayınlanan Morgenmagazin adlı programına katılan Özdemir, "Federal hükümet basın özgürlüğü konusunda endişeli olduğunu söylüyor. Soruyorum: Hangi basın özgürlüğü? Türkiye'de basın özgürlüğü yok, o yüzden endişeye de gerek yok" ifadelerini kullandı.

Özdemir, açıklamasında şu anda önemli olanın değerler topluluğu olarak Batı dünyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kararlı şekilde karşı koyması olduğunu söyledi. Özdemir, Türkiye'nin demokrasi, insan ve azınlık hakları gibi Batılı değerlerle ilgisi olmadığını savundu.

"İdam cezası müzakerelerin sonudur”

Erdoğan'ın yeniden idam cezası getirme planları hakkında da konuşan Özdemir, "İdam cezası getirilirse, bu aynı zamanda üyelik müzakerelerinin de sonudur. İdam cezasını getirmek isteyen Kuzey Kore ya da her kime istiyorsa ona katılabilir. Ancak kesinlikle AB'ye değil” ifadelerini kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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