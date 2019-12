-ÖZDALGA: SÖYLERİMİN ARKASINDAYIM ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, siyasi partilerle düzenlenen bayramlaşmalar sonrasında AK Parti'nin diğer yetkilileriyle yaptığı sohbetin basına yansımasıyla ilgili olarak, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özdalga, konuşmalarının özel bir sohbet olmasına rağmen orada söylediği her şeyin arkasında durduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Fakat orada söylediklerimi tamamen çarpıtarak, söylediklerimle hiç ilgisi ve benzerliği olmayan, sehven dahi o şekilde yorumlanamayacak ifadelerimi yazan gazetelerle ilgili olarak da ben her türlü haklarımı kullanacağım. Bu hiçbir gazetecilik ilkesine uymamaktadır. Benim burada hiçbir kimseden özür dileyecek bir fiilim yoktur. Özel sohbet olmasına rağmen, altını çiziyorum, özel sohbet olmasına rağmen söylediklerimin hepsinin arkasında duruyorum. Gelelim CHP sözcülerine, başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere yaptıkları açıklamalara. Benim görebildiğim kadarıyla Grup Başkanvekillerinden birisinin açıklaması var, Sayın İnce'nin. Ben hiçbir zaman, hiçbir koşulda Sayın İnce'nin seviyesine inmek niyetinde değilim. Hiçbir tartışmada da onu muhatap almak niyetinde değilim. Ama CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayla ilgili olarak şunu söyleyebilirim, bu ilk defa olmuyor, görüyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun dilini kontrol etme konusunda sorunu var. Ne olup bittiğini, gerçeği, önünü ve arkasını bilmediği konularla ilgili olarak kendisine uzatılan her mikrofona konuşuyor. Benim Sayın Kılıçdaroğlu'na önerim, bu dil sorununu, dilini kontrol edememe, diline sahip çıkamama sorununu çözmesidir.''