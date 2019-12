-ÖZDALGA: BİZ FİSKOS YAPMADIK ANKARA (A.A) - 19.11.2010 - AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, siyasi partilerle düzenlenen bayramlaşmalar sonrasında yaptıkları sohbetle ilgili olarak, ''Biz fiskos yapmadık. Resmi ziyaretler bittikten sonra herkesin, her insanın yaptığı gibi kendi aramızda özel bir sohbet yaptık bu fiskos değildir. Bu özel sohbeti herkes yapar. Bu konuşmamızın özel sohbet olmasına rağmen ben orada söylediğim her şeyin arkasında duruyorum'' dedi. Özdalga, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, siyasi partilerle düzenlenen bayramlaşmalar sonrasında AK Parti'nin diğer yetkilileriyle yaptığı sohbetin basına yansımasıyla ilgili açıklamada bulundu. Özdalga, bazı yayın organlarının, konuya ilişkin haberler yaptıklarını da anımsatarak, şunları söyledi: ''Milliyet Gazetesi'nde, AK Parti Genel Merkezi'nde diğer partilerin bayram ziyareti yapan heyetlerini kabulü sırasında mikrofonların kapalı olduğunu düşünerek 'CHP'lilerin oruç bile tutmadıklarını' söylediğim, hatta benim ağzımdan doğrudan alıntı yapılarak 'CHP'liler Ramazan'da bile oruç tutmuyorlar. Şimdi de türban konusuna el attılar. Nasıl çözecekler?' dediğim haber olarak birinci sayfadan verilmiştir. Aynı gün Hürriyet gazetesinde yine doğrudan yine benim ağzımdan alıntı yapılarak 'Bunlar zaten oruç bile tutmazlar. Şimdi türban sorununu biz çözeriz diye ortaya çıkıyorlar' dediğim haber olarak yine birinci sayfadan verilmiştir.'' Haluk Özdalga, açıklamalarının ardından elindeki CD'yi göstererek bir haber televizyonundan söz konusu kayıtları aldığını belirterek, bunu isteyen muhabire verebileceğini söyledi. -''BİZ FİSKOS YAPMADIK''- Bir gazetecinin ''Kayıtlarda şu ifadeleriniz var. Milletin değer yargılarına karşı hiç bilinçleri yok'' sözleri üzerine, Özdalga, ''Oruç tutmuyorlar'' şeklinde böyle benim bir ifadem hiç bir kayıtta yok. Getirin kaydı beraber bakalım. Biraz önce sözünü ettiğim gazetelerde sanki kayıtların çözümü, deşifresi yapılmış gibi metinler yayımlandı. O metinler, bu kayıtların hiçbirisinde yok. Benim biraz önce söylediğim sözler...'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin ''Haluk bey, bir bayram günü CHP sizi ziyarete gelmiş, bu ziyaretin ardından bir 'fiskos' geçiyor AKP heyetiyle aranızda. Bundan pişmanlık duyuyor musunuz. CHP'den size çok sert tepkiler geldi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu bunu 'kişilik bozukluğu' olarak değerlendirdi. Diğer CHP'lilerden de çok sert tepkiler geldi. CHP'ye yönelik bir özrünüz olacak mı?'' şeklindeki sorusu üzerine Özdalga şu yanıtı verdi: ''Öncelikle söyleyeyim biz fiskos yapmadık. Resmi ziyaretler bittikten sonra herkesin, her insanın yaptığı gibi kendi aramızda özel bir sohbet yaptık bu fiskos değildir. Bu özel sohbeti herkes yapar. Bu konuşmamızın özel sohbet olmasına rağmen ben orada söylediğim her şeyin arkasında duruyorum. Fakat orada söylediklerimi tamamen çarpıtarak, söylediklerimle hiç ilgisi ve benzerliği olmayan sehven dahi o şekilde yorumlanamayacak ifadelerimi yazan Gazetelerle ilgili olarak da ben her türlü haklarımı koruyacağım.'' -GAZETECİLERDEN GÖRÜNTÜLERİ BİRLİKTE İZLEYELİM ÖNERİSİ- Gazetecilerin, görüntüleri birlikte izleme önerisi üzerine Özdalga, şunları kaydetti: ''İsterseniz Habertürk'ün kaydını isterseniz uygun bulduğunuz herhangi bir kaydı getirin beraber izleyelim. Bizdekini de izleyelim. Ben bu kadar yıllık siyaset hayatımda ilk defa karşılaşıyorum. Bir gazete başka bir gazeteyi kaynak gösteriyor. Siz uygun bulduğunuz 8-10 tane çekimden herhangi birini getirebilirsiniz tekrar söylüyorum. Hürriyet ve Milliyet gazetelerinden benim ağzımdan doğrudan verilen ifadeler olmadığı gibi ona benzeyen o şekilde yorumlanabilecek algılanabilecek, ona yakın bir ifade dahi yok. Zannedersem karşı karşıya bulunduğumuz çok ciddi bir gazetecilik skandalı.'' Bir gazetecinin ''Peki o durum hoş muydu? Rahatsızlık hissetmediniz mi?'' sorusu üzerine AK Parti Ankara Milletvekili Özdalga, ''Orada benim yanlış yaptığım hiçbir şey yok, açıklamaların hepsi kayıtta'' karşılığını verdi. Basın toplantısının ardından, bir televizyon kanalının yayınına katılan Özdalga, çıkışta gazetecilerin sorularını yeniden yanıtladı. Özdalga, bir soru üzerine ''Milliyet ve Hürriyet gazetelerinden benim ağzımdan doğrudan verilen ifadeler. Benim konuşmalarımda kesinlikle yok'' dedi. Gazetecinin ''Biz, Hürriyet ve Milliyetteki ifadeleri söylemiyoruz. Kayıtlardaki ifadeleri söylüyoruz'' sözleri üzerine Özdalga, ''Kayıtlarda değişik şeyler var, konuşuyoruz. O şekilde yorumlanabilecek, hatta sehven dahi olsa o anlama geldiği ileri sürülebilecek ifadeler yok'' karşılığını verdi. ''Peki CHP Parti Meclisi'nde kim söyledi size o lafları?'' sorusuna da Haluk Özdalga, ''Görüşürüz sonra'' yanıtını verdi.