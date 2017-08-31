Özdağ'dan 'bozkurt' haberlerine yanıt: Bir partinin değil, yasaklanamaz

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, basında yer alan "Meral Akşener önderliğindeki yeni partide bozkurt işareti yasaklanacak" haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bozkurt bir partinin değil,Türk milletinin tarih ve kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yasaklanamaz.https://t.co/ERXRKchrSK