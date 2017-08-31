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Politika

Özdağ'dan 'bozkurt' haberlerine yanıt: Bir partinin değil, yasaklanamaz

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31 Ağustos 2017 21:36

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, basında yer alan "Meral Akşener önderliğindeki yeni partide bozkurt işareti yasaklanacak" haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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MHPbozkurtÜmit ÖzdağMeral Akşener
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