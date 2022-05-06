T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özdağ’dan Soylu’ya: Bir gün karşı karşıya geleceğiz, o zaman ne olacağını göreceğiz

06 Mayıs 2022 21:34

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasındaki tartışmaya ilişkin konuştu. Özdağ, “Bir gün karşılaşırız. Onun yanında da polis olmaz benim yanımda da polis olmaz, bak o zaman ne olur görürüz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik hakaretleri ve ardından Özdağ’ın Soylu’yu İçişleri Bakanlığı’nın önünde düelloya davet etmesinin ardından Özdağ’dan yeni açıklama geldi.

"Korktu Süleyman"

Halk TV’de “Perdenin Önü Arkası” programına konuk olan Ümit Özdağ Süleyman Soylu’nun aşağıya ineceğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“Karadeniz uşağı, Karadeniz uşakları cesur olur. Ben, kendisini Oflu zannediyordum meğer Oflu değil kofluymuş. Korktu Süleyman. Çok korktu ve çok net bir şekilde İçişleri Bakanlığı’nın 300 metre önünde polis barikatı kurdurmuş.”

ümit özdağsüleyman soylu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24