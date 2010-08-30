-ÖZCAN: KOPYA DELİLİ HENÜZ YOK ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağını bilmediğini, çalışmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile Özcan'ın Bakanlıktaki görüşmesi sona erdi. Özcan, saat 15.00 sıralarında geldiği Milli Eğitim Bakanlığından, konuyla ilgili yazılı açıklamanın Bakanlık tarafından yapılmasının ardından, saat 18.00 sıralarında Çubukçu ile birlikte çıktı. Çubukçu, gazetecilerin soruları üzerine kendisinin açıklama yapmayacağını, çünkü yazılı açıklama yapıldığını belirtti. YÖK Başkanı Özcan da gerekli açıklamanın yazılı olarak yapıldığını ifade etti. Konuyla ilgili soruşturmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin soruya Özcan, ''Henüz bilmiyorum. En hızlı bir şekilde çalışıyoruz'' yanıtını verdi. YÖK Denetleme Kurulunca hazırlanan ön soruşturma raporunu Bakan Çubukçu'ya sunduğunu kaydeden Özcan, ''Bizim raporumuz bitti, Sayın Bakana sunduk'' dedi. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ''Kopya olarak elinizde bir delil var mı?'' sorusuna ''Hayır, henüz yok'' cevabını verdi.