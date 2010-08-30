T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÖZCAN: KOPYA DELİLİ HENÜZ YOK ANKARA (A.A)

30 Ağustos 2010 21:34

-ÖZCAN: KOPYA DELİLİ HENÜZ YOK ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KPSS'ye yönelik iddialara ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağını bilmediğini, çalışmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile Özcan'ın Bakanlıktaki görüşmesi sona erdi. Özcan, saat 15.00 sıralarında geldiği Milli Eğitim Bakanlığından, konuyla ilgili yazılı açıklamanın Bakanlık tarafından yapılmasının ardından, saat 18.00 sıralarında Çubukçu ile birlikte çıktı. Çubukçu, gazetecilerin soruları üzerine kendisinin açıklama yapmayacağını, çünkü yazılı açıklama yapıldığını belirtti. YÖK Başkanı Özcan da gerekli açıklamanın yazılı olarak yapıldığını ifade etti. Konuyla ilgili soruşturmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin soruya Özcan, ''Henüz bilmiyorum. En hızlı bir şekilde çalışıyoruz'' yanıtını verdi. YÖK Denetleme Kurulunca hazırlanan ön soruşturma raporunu Bakan Çubukçu'ya sunduğunu kaydeden Özcan, ''Bizim raporumuz bitti, Sayın Bakana sunduk'' dedi. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ''Kopya olarak elinizde bir delil var mı?'' sorusuna ''Hayır, henüz yok'' cevabını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24