'Özcan'ın bilgisi kıt'

T24 - YÖK Eski Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, nitelikli öğretmen yetiştirilmesinin Kemal Gürüz döneminde raydan çıktığını savunan YÖK Başkanı Prof. Dr.Yusuf Ziya Özcan’ın “Oğlumun matematik öğretmeninin matematik bildiğinden emin değilim” sözlerini Hürriyet’e değerlendirdi.



Gürüz şunları söyledi:



“Bu adam ayaküstü konuşup öğretmenlere hakaret ediyor. Bilgisi o kadar kıt ki söylediğinin farkında değil. YÖK Başkanı’na yakışacak bir söz değil. Biz öğretmenlikle ilgili düzenleme yaptığımızda öğretmenlerin önce ne öğreteceklerini öğrenmelerini sağladık. Daha sonra yüksek lisans alarak lise öğretmeni olmalarını düzenledik. İlköğretim için de pedagojik formasyonla öğretmen olabilmelerinin önünü açtık. Şimdiki yönetim popülist bir yaklaşım ve bilgi kıtlığından dolayı bu sistemi bozdu. Kendisinin ne ölçüde sosyoloji bilip bilmediği de şüpheli. İki defa profesörlük sınavından çakmış. Herkes onun ne olduğunu biliyor. Benim ismim onun ağzına ağır gelir. Bunların dünyanın gidişatından haberi yok. Üniversite giriş sisteminde yaptıkları değişiklik de gerçek anlamda bir cinayettir. Ellerinde bir tane rapor yok. Bunların motivasyonları başka. Bunlar Malezya İslam Üniversitesi’nde yetişen insanların yapacağı işler.”